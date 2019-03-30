«Мы пытаемся выжить на 28 рублей в день» 8 30.03.2019, 9:09

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Фото: gs.by

Как живут люди в регионах?

Домохозяйка из деревни Гринки Слонимского района Мария Мозоль удостоена ордена Матери за рождение и воспитание пяти и более детей. Указ о награждении подписал Лукашенко, о чем 21 марта сообщила БелТА. Но, к сожалению, Марии Анатольевне эту приятную новость официальные службы пока не сообщили.

О столь высокой награде многодетная мамочка узнала первой от корреспондента «Газеты Слонимской».

— О том, что я награждена орденом Матери, мне никто не говорит, и награду еще не дали. Когда я родила пятого ребенка, мне в опеке сказали, что когда сыну исполнится годик, мне дадут орден. Самому младшему сыну, Максимке, уже год и два месяца, но никто не звонит и ничего не говорит. Жду награды.

Фото: gs.by

Мария вместе с мужем Дмитрием познакомились на ее малой родине, в деревне Костени. Дмитрий родом из Дятловского района. Однажды с друзьями он приехал в деревню Костени на дискотеку, где и встретил свою вторую половинку. Познакомились, встречались, а потом решили создать семью. Изначально они жили у родителей Дмитрия, а лет пять назад купили дом в Гринках, где проживают в настоящее время.

Мария с Дмитрием воспитывают пятерых детей: самому старшему сыну, Кириллу, 9 лет, дочери Ангелине — 8 лет, другой дочери, Олесе — 6 лет, средненькой Виктории — 3 годика и самому младшему Максимке — год и два месяца.

Фото: gs.by

— Муж говорит: «С сына начали и сыном завершим», — с улыбкой замечает в разговоре Мария.

Журналисты отправились в деревню Гринки, чтобы познакомиться с семьей поближе. Нас встретила хозяйка на руках с маленьким сыночком, пригласила в дом. А через несколько минут с работы на обед подоспел и ее супруг Дмитрий, забрав по дороге из детского сада дочерей Олесю и Викторию.

Семья живет в сельском доме, купленном в кредит. Правда, кредит помогло полностью выплатить государство.

Фото: gs.by

— Мария и Дмитрий, как вам живется большим семейством в деревне? Какие есть проблемы?

— Муж работает в Слониме на маслосырзаводе. На работу добирается на своей машине, заодно детей в школу отвозит и забирает обратно. Нам в деревне живется хорошо: все свое — корова, куры, гуси, свиньи, огород… Но хотелось бы, чтобы больше государство помогало, ведь у нас почти нет никаких льгот. У нас есть льготная книга многодетной семьи, за детский сад я плачу пятьдесят процентов, за обеды в школе не плачу, только за группу продленного дня.

Больше никаких льгот у нас нет, никто ничего не предоставляет и не помогает. Нам помогают родные. Я получаю на ребенка 400 рублей, и муж зарабатывает более 500 рублей, из этих денег надо еще заплатить за коммунальные услуги, плюс мы гасим два кредита, — рассказывает о ситуации Мария.

Фото: gs.by

— Проблем у нас много. В наше непростое время нас, наверное, как и многих людей, волнуют больше всего финансовые проблемы. А так трудностей нет, стараемся все делать сами. Купили дом, обустраиваем его, насколько позволяют деньги, — присоединившись к разговору, говорит глава семейства.

— Как вы умудряетесь, имея доход в девятьсот рублей, обустраивать еще дом и свой быт?

— Стараемся, крутимся, одна мама поможет в силу своих возможностей, другая. Как-то выживаем, — говорит Дмитрий.

Фото: gs.by

— Мария, у вас пятеро детей, большое хозяйство… Как со всем справляетесь?

— Я занимаюсь домашними делами: готовлю, стираю, убираю… А муж управляется с хозяйством. Он утром встает, кормит живность и едет на работу. Вечером управляется, когда возвращается с работы. Как жить в деревне, не имея хозяйства? Дети старшие ходят в сельскую школу в Костенях, а младших муж возит в Слоним в детский сад.

Фото: gs.by

— Вы мечтали когда-нибудь о большой семье?

— Я думала, что у меня будет один или два ребенка, а получилось пятеро. У моей мамы было шестеро детей. Она нас всех вырастила, поженила, замуж выдала, у всех уже дети есть, а у мамы — внуки. Все нормально. Так что и я, как моя мама.

— Как проводите свое свободное время и есть ли оно у Вас вообще?

— Свободное время бывает очень редко: я нахожусь постоянно с детьми дома, на улице. Если появляется свободная минутка, играем на улице, устраиваем в саду пикники, жарим колбаски, шашлычки. Куда-то ездить или ходить в гости особого желания и времени нет. Свободное время проводим дома в кругу семьи.

— О чем больше всего мечтает многодетная мама?

— О чем может мечтать мама? Конечно же, чтобы все были здоровенькие, муж не обижал, чтобы родители были здоровыми и долго жили.