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Рэпер Серега написал гимн для брестского «Динамо»

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  • 30.03.2019, 8:59
Фото: dynamo-brest.by

И это, конечно же, рэп.

В пятницу накануне старта в чемпионате Беларуси брестское «Динамо» провело праздничное мероприятие для болельщиков в СК «Виктория». Главной изюминкой шоу стало представление нового гимна клуба, который написал и исполнил известный рэпер Сереге, пишет «Трибуна».

На фите с известным исполнителем выступили певица ,B>Алена Ланская и вокалистка группы Aura Юлия Быкова, которой на последнем отборе на Евровидение помогала гимнастка Мелитина Станюта. В съемках клипа также приняли футболисты, менеджеры и фанаты клуба. 


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