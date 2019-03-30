Рэпер Серега написал гимн для брестского «Динамо» 2 30.03.2019, 8:59

Фото: dynamo-brest.by

И это, конечно же, рэп.

В пятницу накануне старта в чемпионате Беларуси брестское «Динамо» провело праздничное мероприятие для болельщиков в СК «Виктория». Главной изюминкой шоу стало представление нового гимна клуба, который написал и исполнил известный рэпер Сереге, пишет «Трибуна».

На фите с известным исполнителем выступили певица ,B>Алена Ланская и вокалистка группы Aura Юлия Быкова, которой на последнем отборе на Евровидение помогала гимнастка Мелитина Станюта. В съемках клипа также приняли футболисты, менеджеры и фанаты клуба.