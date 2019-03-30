Миру пора поговорить Карл Бильдт

30.03.2019, 9:50

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Карл Бильдт

Без дискуссии о новом глобальном управлении старый порядок уступит место гоббсовским джунглям.

В августе 1941-го, еще до того, как США вступили во Вторую мировую, британский премьер Уинстон Черчилль и американский президент Франклин Рузвельт тайно встретились на берегах Ньюфаундленда, чтобы обсудить, каким должен стать мир после войны. Двумя десятилетиями ранее то же пытались выяснить и в Версале, но ничего не вышло.

Встреча Черчилля и Рузвельта завершилась Атлантической хартией, закрепившей целый ряд совместных принципов и институтов, которые до сих пор определяют мировой порядок. Восемь десятилетий спустя. В 1944-м Бреттон-Вудская конференция заложила основы для Международного валютного фонда. Чуть позднее появилась ООН. Побежденные страны «оси» трансформировались в динамичные демократии с рыночной экономикой и интегрировались в новую глобальную систему. А стабильность поддерживалась структурами безопасности, охватывающими трансатлантическую и тихоокеанскую арены.

В 70-х прошли экономические реформы в Китае, в 90-х рухнул СССР. Казалось, мечта о глобальном и многостороннем мире, заложенная Атлантической хартией, начала реализовываться. В 1995-м на смену бреттон-вудской эре пришла Всемирная торговая организация, и спустя два десятка лет доля торговли в мировом ВВП выросла с 40% до 70% (во многом благодаря вступлению Китая в ВТО в 2001 году).

За время золотого века глобализма, социального и экономического развития более миллиарда человек забыли о бедности. Но затем наступила новая эра. Воспоминания о становлении мирового порядка и трагедиях, сделавших его необходимым, поблекли. Чтобы бросить вызов Западу в условиях все большей поляризации появились новые силы. И недавний подъем авторитарных режимов поставил вопрос о будущем демократий.

И хотя базовые структуры послевоенного порядка остаются на местах, они размываются перед лицом российского ревизионизма, китайского самоутверждения, американского разлада и европейской неуверенности. С целью пересмотреть принципы Атлантической хартии и обеспечить новый безопасный мир два именитых аналитических центра — Atlantic Council в США и Centre for International Governance Innovation в Канаде — собрали законодателей и экспертов из 19 разных стран. Я тоже вошел в их число и хочу поделиться тем, что мы обсуждали.

В попытке создать новые принципы самым большим вызовом оказался вопрос: стоит ли их делать такими, чтобы их могли применять и учитывать не только мировые демократии, но и Россия, Китай и ОАЭ?

Очевидно, что сейчас демократия — лучший способ обеспечить соблюдение прав человека, но дебаты все равно должны быть открытыми для всех — даже для тех, кто отстаивает другие ценности. В нашем случае мы хотели создать документ, способный найти отклик как на классическом Западе, так и в Бразилии, Алжире, Иране, Индии и Вьетнаме.

Результатом обсуждения стала Декларация принципов, представленная на Мюнхенской конференции по безопасности. Семь разделов с заголовками Свобода и справедливость, Демократия и самоопределение, Мир и безопасность, Свободные рынки и равные возможности, Открытая и здоровая планета и другие. В каждом мы пытались сформулировать принципы, которые могли бы стать догмой для нового консенсуса во время глобальных дебатов.

Эта декларация — не просто подтверждение моих предыдущих убеждений. Проблемы экологии действительно стали важнее, вопросы суверенитета действительно должны быть заново сформулированы для более объединенного мира. Обеспокоенность тем, как благополучие распределяется в разных странах и за их пределами, приобрела необыкновенное значение.

Но и такие базовые ценности, как соблюдение личных прав, остаются важными, так же, как и то, что власть, отчитывающаяся перед своими гражданами, лучше решает проблему неравенства и восстанавливает справедливость. Ведь сейчас многие пренебрегают этим условием на свой страх и риск.

Пора начать эту дискуссию. Конечно, никто не испытывает иллюзии и не предполагает, что этот документ сможет конкурировать с Атлантической хартией, учитывая ее историческое значение. Но разве кто-то сомневается в том, что мир уже на той стадии, когда пора поговорить? Пора поговорить о базовых принципах глобального управления. Без этих дебатов старый порядок просто сгниет, уступив место гоббсовским джунглям, где властвуют сила и корысть. Мы же знаем, чем это закончилось в прошлый раз.

Карл Бильдт, «Новое время»