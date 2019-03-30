С 1 апреля еще на трех станциях метро закроют выходы 30.03.2019, 9:54

Закрытие трех выходов связано с ремонтными работами.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

С 1 апреля будут производиться работы по ремонту облицовки лестничных маршей и пригласительных площадок выходов станций «Фрунзенская», «Первомайская» и «Автозаводская».

Станция «Фрунзенская» — выход № 1−1 (на улицу Романовская Слобода к кинотеатру «Беларусь») будет полностью закрыт с по 10 апреля.

Станция «Первомайская» — выход № 1−2 (выход к реке Свислочь) будет полностью закрыт с 1 по 5 апреля.

Станция «Автозаводская» — выход № 3−1 (выход на Партизанский проспект к дому № 105) будет частично закрыт с 1 по 10 апреля.

В минском метрополитене принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Также напоминаем, что до 19 апреля полностью закрыт выход со станции метро «Парк Челюскинцев» в сторону Минского часового завода.