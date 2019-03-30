Вашингтон грозит Москве санкциями за поддержку Мадуро 2 30.03.2019, 9:58

Советник президента США предостерег РФ от переброски солдат в Венесуэлу.

США угрожают ввести в отношении России санкции за поддержку главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон "осуждает продолжающееся использование Мадуро иностранных военнослужащих в своих попытках остаться у власти, включая появление российских военных и оборудования в Венесуэле", заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в пятницу, 29 марта. По его мнению, подобную поддержку Мадуро направит "лишь на дальнейшие репрессии в отношении венесуэльского народа", сообщает dw.com.

Кроме того, Соединенные Штаты предостерегают государства, расположенные за пределами западного полушария, "от переброски военнослужащих в Венесуэлу или иную точку полушария с намерением начать или расширять военные операции". Такие "провокационные действия" Вашингтон будет расценивать как "прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе", подчеркнул Болтон.

В свою очередь, спецпредставитель Вашингтона по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамсотметил, что Соединенные Штаты располагают рядом опций для ответа на вмешательство Москвы в ситуацию в южноамериканской стране. К ним Абрамс отнес и возможность введения ограничительных мер.

Российские военные в Каракасе

В начале марта МИД РФ заявил, что Россия продолжит поддерживать венесуэльские власти "в разрешении социальных и экономических проблем, в том числе через поставку легитимной гуманитарной помощи". 24 марта венесуэльские СМИ сообщили, что в страну на двух самолетах были доставлены до сотни российских военных и около 35 тонн груза. Власти южноамериканской страны утверждают, что российские военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо резко выступил против присутствия российских военнослужащих в своей стране. Позднее президент США Дональд Трамп призвал Москву вывести российских военнослужащих из южноамериканской страны.

Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Венесуэла уже несколько месяцев переживает острый политический кризис. 22 января, после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок, здесь начались массовые протесты. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали его временным президентом Венесуэлы.