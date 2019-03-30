Диетолог назвала главные ошибки тех, кто хочет быстро похудеть к лету

Диетолог назвала главные ошибки тех, кто хочет быстро похудеть к лету4
- 30.03.2019, 10:08
Распространенные заблуждения об экпресс-похудении.
Профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина назвала основные причины неудач тех, кто жаждет похудеть к лету. Об этом эксперт написала в Instagram.
Так, среди ошибок худеющих выделяется самостоятельный сброс лишнего веса с помощью диеты, уменьшение порции и отказ от пищи после 18.00, интенсивные тренировки без пересмотра рациона, голодание и строгие детоксы. Специалист подробно рассказала о плюсах и минусах каждого из неудачных методов.
Худеют самостоятельно с помощью диеты
+ возможно получить быстрый результат;
- сто процентов получаем проблемы со здоровьем, ухудшается качество кожи и волос, плюс “бонус” - постоянное чувство голода, ужасное настроение и возвращение всех лишних кг.
Уменьшают порции и не едят после 18:00
+ похудение не принесёт сильного стресса, результат будет;
- высокая вероятность “ночного дожора” из-за того, что ложишься спать уже с чувством голода, медленный прогресс в похудении, качество тела не улучшается.
Начинают интенсивно тренироваться, но питание не меняют
+ мышцы станут сильнее;
- основа похудения это питание, а на одних тренировках вы не похудеете.
Голодают и долго используют строгие детоксы
+ точно похудеете;
- способ экстремальный и во многом даже рисковый, голодание может привести к гормональным сбоям, сбоям в работе пищеварительной системы и отразиться на психологическом равновесии. Против детокса ничего не имею, но он должен служить лишь подготовкой к основному процессу похудения.