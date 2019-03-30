В эти выходные в Беларуси будет ветрено и тепло 30.03.2019, 10:28

Воздух прогреется до 16-18 градусов выше нуля.

По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси будет без осадков, ветер западного направления 5-10 м/с, местами порывистый - до 14 м/с. Температура воздуха во второй половине дня составит 11-14 градусов, в Брестской области воздух прогреется до +16.

В Минске сегодня без осадков, порывистый ветер. Днем температура воздуха будет находиться в пределах 12-14 градусов, вечером похолодает до 8-10.

В последний день марта днем пройдут кратковременные дожди, также ожидается порывистый ветер до 15-17 м/с. В ночные часы воздух охладится до 2-7 градусов, а днем термометр покажет от 10 до 16 градусов тепла, в южной части Беларуси – до +18.