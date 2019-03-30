Директору витебской турфирмы «Лакоста Тур» грозит до 10 лет лишения свободы 3 30.03.2019, 10:42

1,251

На рынке туруслуг в Витебске это второй скандал за последние два года.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы уголовного дела в отношении директора витебской турфирмы «Лакоста Тур» переданы прокурору для направления в суд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

29-летняя директор и учредитель ООО «Лакоста Тур» с февраля по октябрь 2018 года под предлогом оказания туристических услуг завладела деньгами 15 жителей города Витебска, представив им фиктивные документы — договоры, страховки и билеты.

Люди узнавали о том, что их обманули как в Витебске, так и за пределами Беларуси. Две семьи узнали о мошенничестве только в украинском аэропорту Борисполь, еще две семьи с маленькими детьми — в украинском аэропорту Жуляны.

В ходе расследования установлено 15 потерпевших. Общий ущерб составил более 30 тысяч белорусских рублей.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК Беларуси (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе расследования уголовного дела она возместила ущерб некоторым потерпевшим.

На рынке туруслуг в Витебске это второй скандал за последние два года. В 2017-м суд приговорил бывшего директора фирмы «Бефана» к 7 годам тюрьмы: 51-летняя женщина похитила у более 50 человек свыше 235 тысяч рублей. Она принимала у людей деньги, но вместо того чтобы перечислить их на расчетные счета компаний за оказание туристических услуг и перевозку пассажиров, присваивала. Как и в ситуации с «Лакоста Тур», клиенты узнавали об отсутствии авиабилетов уже на стойке регистрации в аэропорту.