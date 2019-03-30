Артем Милевский: Перед брестским «Динамо» стоит задача быть в тройке 30.03.2019, 10:44

Артем Милевский

Команда обновилась, пришли сильные футболисты.

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский на встрече, посвященной открытию нового футбольного сезона, рассказал о целях команды в стартовавшем чемпионате Беларуси, пишет Прессбол.

- Спасибо руководству, все было классно. Но уже сейчас уезжаем готовиться к матчу в Жодино. У нас впереди целый сезон, стоит задача быть в тройке. То, что здесь происходило, было здорово. Однако, если честно, я сидел, смотрел, но думал о предстоящей игре. Мыслями был уже в Жодино. По мне, лучше гулять после сезона, а не перед. Это скорее для болельщиков, для жен игроков…

Мы ждем начала сезона. Мы долго тренировались и теперь полностью сконцентрированы на первом матче, в котором рассчитываем на победу. Команда немного обновилась, пришло три-четыре сильных футболиста. Думаю, они добавят нам уверенности.