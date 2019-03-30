Словакия во втором туре избирает нового президента 30.03.2019, 11:08

Президентом страны может стать женщина.

30 марта словаки во втором туре выбирают нового главу государства. На пост претендуют оппозиционерка Зузана Чапутова и вице-президент Еврокомиссии Милош Шефчович - кандидат от партии власти Smer.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.sk.

Проголосовать могут около 4,45 млн избирателей.

Чтобы выиграть второй тур президентских выборов, достаточно получить более 50% голосов.

Чапутова в первом туре получила поддержку 40,57% голосов избирателей, Шефчович - 18,66%. И Чапутова, и Шевчович, считаются дружественными к Украине политиками.

Президент в Словакии - в основном церемониальная должность, но он имеет ограниченные права ветировать принятые парламентом законы, назначать премьер-министра и судей Конституционного суда.