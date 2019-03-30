Шендерович: Я уважаю государство, но не бандитско-лубянскую малину 3 30.03.2019, 11:17

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Виктор Шендерович

Фото: delfi

Писатель — о вступившем в России в силу новом законе.

«Когда закон о неуважении к государству вступил, наконец, в свою законную силу, считаю своей обязанностью сказать прямо: я очень уважаю государство! — пишет Виктор Шендерович на своей странице в Фейсбуке.

— И когда, чудесным образом, оно вдруг появится по месту моего жительства, вместо той бандитско-лубянской малины, которая тут рулит в настоящее время под двуглавым орлом, спи@@енным в процессе захвата власти, — я немедленно выражу этому государству свое полное уважение и гражданскую приязнь».