Как люди с туберкулезом становятся в Беларуси изгоями 1 30.03.2019, 11:24

Фото: Алесь Достанко, kurjer.info

С дискриминацией сталкиваются даже те, кто прошел курс лечения.

Житель деревни Ячево Слуцкого района Александр Синегуб оформил договор купли-продажи своего дома с пожизненным правом проживания. Через два года он попал в больницу и девять месяцев лечился от туберкулёза. А когда вернулся, новые владельцы выставили на порог его вещи. Об этой истории недавно писала региональная газета kurjer.info.

В родном доме мужчина может только ночевать, ему не разрешают пользоваться туалетом и ванной, отмечает «Солидарность».

Новая хозяйка дома в интервью изданию сказала, что когда семья покупала дом, Александр скрыл, что у него туберкулёз. Надежда и ее муж переживают за своих детей, чтобы они не заразились туберкулезом. Они считают, что имеют право не разрешать Александру пользоваться их имуществом.

Председатель правления «Победим туберкулез вместе» Наталья Крыштафович полагает, что опасения хозяйки дома необоснованны.

Человек, которого выписали после курса лечения, не несет угрозы обществу.

— Опасность заразиться исходит о того, кто болен, но не обследуется и не обращается к врачу, — рассказала специалист.

Наталья Крыштафович ссылается на опубликованное Всемирной организацией здравоохранения исследование, в котором говорится о том, что после начала приема эффективной схемы химиотерапии пациенты не представляют никакой опасности для окружающих. Больной туберкулезом перестает быть заразным задолго до наступления 14 дня терапии, исторически принятого во многих странах в качестве условного периода контагиозности (свойство инфекционных болезней передаваться от больных людей здоровым восприимчивым людям путём передачи их возбудителя при непосредственном контакте или через факторы передачи — прим. С.).

Кроме того, поскольку для передачи туберкулеза недостаточно случайного контакта, даже не получающие лечения люди представляют опасность только для тех, кто находится с ними в тесном контакте или в условиях длительного совместного пребывания.

В исследовании также отмечается, что адекватное амбулаторное лечение является безопасным. При правильном проведении оно не приводит к передаче инфекции от больных туберкулезом окружающим людям. Собеседница обращает внимание на то, что в Беларуси руководства по диагностике и лечению основаны на рекомендациях ВОЗ.

Эксперт вспоминает историю, о которой узнала из могилевских СМИ.

— Повар с подозрением на туберкулез работала в детском саду. Человек, который проходил обследование, был подвергнут травле только потому, что она работала в детском учреждении. Бывают случаи травли детей. Те, у кого диагностирован туберкулез, могут лечиться амбулаторно и ходить в школу.

Люди, которые проходят лечение, находятся в уязвимом состоянии, отмечает Наталья. Это одна из причин, по которой они становятся объектом нападок и травли. Но главная причина дискриминации людей с туберкулезом — невежество.

— Знания формируют отношение, — уверена специалист. — На это могут повлиять и сами больные туберкулезом. Многое зависит от человека. Кто-то ищет помощь и поддержку и находит, а кто-то замыкается в себе.

Наталья Крыштафович несколько лет работала психологом в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии.

— Один из вопросов, который я задавала каждому пациенту: как вы думаете, приносите ли вы пользу обществу, пока проходите курс лечения. Многие пациенты терялись. Часто люди думают, что приносят пользу только когда работают. Если один человек, преодолевая все препятствия, побочные эффекты, отношение окружающих, излечивается от туберкулеза, он приносит огромную пользу обществу, потому что прерывает цепочку передачи инфекции. Один из пациентов сказал мне, что об этом нужно рассказывать всем.

Как противостоять дискриминации больных туберкулезом?

— Не оставаться один на один с собой, — говорит Наталья Крыштафович. — Когда мы попадаем в какую-то ситуацию, нам кажется, что она уникальна, и это происходит только с тобой. Но когда мы посмотрим вокруг, замечаем, что подобное случается и с другими. Имея такой же опыт, люди могут поддержать и помочь. Когда человек становится изгоем во время курса лечения от туберкулеза, он может подумать: «Я все равно изгой. Зачем лечиться?» Важно бороться со стигмой, чтобы человек понимал, он не останется один на один со своей болезнью, и продолжит лечение, которое принесет пользу обществу.

Если вы или ваши близкие заболели туберкулезом и столкнулись с дискриминацией, вы можете обратиться за помощью и поддержкой в республиканское общественное объединение «Победим туберкулез вместе».