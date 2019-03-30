ИП вернули возможность рассчитываться наличной валютой 2 30.03.2019, 11:41

Постановление официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Совмин и Национальный банк совместным постановлением №212/5 от 29 марта вернули индивидуальным предпринимателям право использовать наличную валюту для расчетов за пределами Беларуси.

Теперь ИП, зарегистрированные в Беларуси, могут за границей оплачивать товар наличной валютой по сделкам импорта в сумме не более 100 базовых величин (2 550 рублей на данный момент) по каждому документу, подтверждающему поступление товаров в страну. Валюту на эти цели они могут приобретать в обменных пунктах, кассах, терминалах в порядке, установленном для физических лиц, передает reforum.by.

Организации и ИП, занимающиеся перевозками, также вправе получать оплату наличными за свои услуги от нерезидентов на сумму не более 1000 базовых величин (25 500 рублей на данный момент) по каждому договору и (или) заявке, заказу-поручению, другому документу.

Сегодня постановление официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступает в сил после официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 марта.

Напомним, 1 марта в Беларуси вступили в силу изменения в валютное регулирование. Наряду с некоторыми послаблениями, например, возможность открывать счета за границей без разрешения регулятора, они предусматривали дополнительные меры по дедолларизации. Сфера применения валюты в расчетах была сужена, в том числе ИП лишились права оплачивать товары наличными при их импорте из-за границы.