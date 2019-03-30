Кто победит на выборах в Украине? 30.03.2019, 11:52

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Мнение американских экспертов.

За два дня до президентских выборов в Украине, Владимир Зеленский – актер и комик, исполняющий роль президента в сериале «Слуга народа» на канале, принадлежащем украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, продолжает лидировать в опросах общественного мнения. По последним данным, нынешний президент страны Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, чередуясь, делят второе и третье места с небольшим разрывом – в зависимости от проводимого опроса, передает «Голос Америки».

Экономика и усталость от «старых лиц»

Как отмечают эксперты, конфликт на востоке Украины и Крым остаются значимыми факторами, однако во многом на этих президентских выборах превалируют экономические вопросы, борьба с коррупцией и проведение реформ в стране. Именно с наличием экономических проблем и застопорившимся процессом проведения реформ эксперты связывают падение рейтингов нынешнего президента страны Петра Порошенко.

Как отмечает эксперт Европейского совета по международным отношениям Эндрю Уилсон (Andrew Wilson, European Council on Foreign Relations), баллотируясь на выборах 2014 года Петр Порошенко представлял себя как реформатор, и хотя за последние годы было много реализовано, этого может оказаться недостаточно.

«Было действительно проведено много реформ – вероятно, больше чем за любой другой период в истории Украины с момента обретения независимости. Но не так много, как надеялись люди, и с большими провалами в двух ключевых вопросах: судебной реформе и борьбе с коррупцией, где Порошенко, по сути, потворствовал некоторым из худших аспектов старой системы», – отмечает эксперт, добавив, что как главнокомандующий президент Порошенко действительно смог достичь значительного улучшения состояния украинских вооруженных сил.

«Отсюда его лозунг «армия, язык, вера», но слова «реформа» нигде нет», – отмечает эксперт.

«Люди разочарованы отсутствием изменений и прогресса в реформах, начиная от судебной сферы и заканчивая экономическими реформами, которые частично были проведены, но привели к повышению цен и коммунальных расходов», – отмечает Юджин Чаусовски (Eugene Chausovsky), старший эксперт аналитического центра Stratfor.

Именно с разочарованием людей нынешней ситуацией и усталостью от «старых лиц», эксперты связывают рост популярности Владимира Зеленского, что можно также рассматривать как и часть общей тенденции роста настроений против истеблишмента во многих странах мира.

У экспертов, однако, вызывает крайнюю озабоченность тот факт, что политические взгляды, в том числе видение решения конфликта на востоке Украины, и избирательная платформа Владимира Зеленского так и остаются неясными.

«В отношении Зеленского соврешенно нет никакой ясности, – отмечает Эндрю Уилсон, – он фактически избегает определенности, что заставляет всех гадать: кого он представляет, является ли он реформатором, представляет ли он Коломойского или кого-то другого? Мы просто не знаем, и это не очень нормальная ситуация».

«Зеленский говорил о том, чтобы сесть и вести переговоры с Россией. Я не совсем уверен, о чем именно он будет вести переговоры», – отмечает научный сотрудник Международного Университета штата Флорида, бывший заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Дэвид Крамер (David J. Kramer), добавив, что совершенно неясно, на какой компромисс могут в целом пойти украинская и российская стороны.

Эксперты также сходятся во мнении, что не совсем ясны и потенциальные действия Юлии Тимошенко в решении конфликта – займет ли она более жесткую позицию, которой придерживается нынешний президент Порошенко, или же попробует найти какой-то компромисс. Если же президентом снова станет Петр Порошенко, то эксперты ожидают продолжение взятого им курса.

«Я думаю с Порошенко мы увидим продолжение нынешней ситуации – переговоры, которые по сути не продвинули процесс вперед», – считает Дэвид Крамер. Однако, как добавляет эксперт, вряд ли стоит ожидать какого-либо прогресса в переговорах до окончания октябрьских парламентских выборов, вне зависимости от того, кто победит на президентских.

Как отмечает Юджин Чаусовски, личность нового президента вряд ли изменит общее стратегическое направление внешней политики Украины, в том числе позицию в отношении конфликта на востоке Украины.

Что касается других кандидатов, таких как Анатолий Гриценко – бывший министр обороны и лидер пратии «Гражданская позиция», ставший единым кандидатом в президенты от демократических сил – эксперты считают, что вряд ли можно ожидать их продвижения во второй тур. Одной из главных причин этого стала сложность демократических сил по объединению и выставлению единого кандидата. Эксперты также отмечают, что Анатолий Гриценко не является «свежим лицом» в политике, таким, например, как Зеленский, но в тоже время не обладает и ресурсами Порошенко или Тимошенко. Однако, как отмечают эксперты, лучших результатов демократические силы смогут добиться на осенних выборах в Верховную Раду.

Российское влияние

Как отмечают эксперты, Россию не устраивает никто из лидирующих кандидатов в президенты, а выход во второй тур Юрия Бойко, лидера «Оппозиционного блока», считающегося «пророссийски» настроенным кандидатом, маловероятно.

«Ясно, что Россия не в восторге от Порошенко. Я думаю, они не совсем уверены, что делать с Зеленским, хотя, вероятно, немного более открыты к тому, что он до сих пор говорил. И мне не очень ясно, как они относятся к Тимошенко», – отмечает Дэвид Крамер.

Этим, как считают эксперты, можно объяснить отсутствие явных попыток России оказать влияние в поддержку того или иного кандидата на нынешних выборах, хотя нельзя исключить такую попытку во втором туре. Эксперты также считают вероятным, что Россия может прибегнуть к шагам по дестабилизации политической ситуации в Украине и подрыву доверия к выборам в целом. Наибольшую вероятность российского вмешательства можно ожидать во время парламентских выборов.

«Я думаю, что Россия, скорее всего, сыграет более открытую роль в поддержке конкретных кандидатов и партий осенью, и мы увидим больше усилий по вмешательству, чем мы видели до сих пор», – отмечает Дэвид Крамер.

Как считает Эндрю Уилсон, Россия не оставила надежд «на то, что маятник так или иначе вернется в их направлении», и соглашается с тем, что больше усилий по вмешательству в выборы можно будет наблюдать во время парламентских выборов.

«Кто бы ни был избран президентом сейчас, у него не будет такого же сильного мандата, который был у Порошенко в 2014 году. Тот, кто будет избран, вряд ли будет иметь большинство в Раде, и в Украине может возникнуть период политической слабости», – отмечает эксперт.

В этой ситуации, как отмечает Эндрю Уилсон, Россия может начать искать возможности влияния на политические процессы в Украине и попытки продвижения «дружественных» к России голосов, или же прибегнет к более дестабилизирующим действиям, если последнее не сработает.

Что же касается воскресных выборов, то их исход, как отмечают эксперты, предсказать чрезвычайно сложно.

«Самое замечательное в этих выборах – это то, что мы не знаем, кто победит. Это конкурентная гонка. И именно украинские избиратели сами примут решение, кто в ней победит. Так и должно быть», – отметил Дэвид Крамер.