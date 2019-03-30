Российский перевозчик пытался вывезти из Беларуси 20 тонн яблок под видом чипсов 4 30.03.2019, 12:38

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Общая оценочная стоимость фруктов составила более Br25 тысяч.

Сотрудники таможни пресекли попытку незаконного перемещения российским перевозчиком партии яблок общим весом свыше 20 тонн, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

"При проведении специального мероприятия в районе деревни Юховичи Россонского района Витебской области мобильная группа Оперативной таможни приостановила движение транспортного средства Renault, в грузовом отсеке которого находились паллеты с яблоками, спрятанные за рядом коробок с чипсами.

У российского перевозчика отсутствовали товаросопроводительные документы, необходимые для перемещения товара, в том числе фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции. Общая оценочная стоимость фруктов составила более Br25 тыс.", - рассказали в ГТК.

По факту нарушения законодательства начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси. Эта статья предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.