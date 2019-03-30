«Клоуном в их цирке я быть отказываюсь!» 2 30.03.2019, 13:03

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Брестские активисты отказались войти в созданную властями группу по контролю за деятельностью завода АКБ.

В Бресте сформировали государственно-общественную группу мониторинга состояния окружающей среды в зоне влияния аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» из 10 человек, пишет «Брестская газета».

В состав группы вошли представители СЭЗ «Брест», Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Брестской областной лаборатории аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды», Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси, Брестского райисполкома, главного управления идеологической работы и по делам молодежи и главного управления юстиции облисполкома, КПУП «Брестводоканал».

От общественности членом группы стал доцент кафедры инженерной экологии и химии Брестского государственного технического университета Сергей Басов, пишет облисполком. В комментарии «БГ» Сергей Владимирович сказал, что ему действительно поступило такое предложение от зампреда облисполкома, но какой-либо ответ он пока не дал.

Предложения войти в состав группы получили председатель инициативной группы по проведению референдума в Брестском районе Ирина Силицкая и юрист, правозащитник Роман Кисляк. Однако они отказались войти в состав группы.

«Я отказалась, потому что считаю, что народ должен выбрать своего представителя, а не облисполком назначать по своему желанию. А народ выбрал Демьяна Лепесевича и Дмитрия Бекалюка. Но на мои аргументы было сказано, что либо я, либо никто. Клоуном в их цирке я быть отказываюсь», – прокомментировала свой отказ войти в группу Ирина Силицкая.

«Фактически нам предложили просто наблюдать за последствиями деятельности завода. Какой это контроль, если эта группа даже не сможет попасть на предприятие? Это лишь его видимость», – объяснил свой отказ Роман Кисляк.

Согласно распоряжению облисполкома, исследования воздуха, почвы, питьевой воды, сточных вод будут проводиться ежемесячно. Результаты исследований будут опубликованы в электронных, печатных СМИ и Интернет-ресурсах.

При выявлении результатов исследования, не соответствующих требованиям законодательства, незамедлительно будут приниматься управленческие решения в установленном законодательством порядке, заверяют власти.

Строительство аккумуляторного завода «АйПауэр», который входит в состав «Первой аккумуляторной компании», началось в СЭЗ «Брест» в конце 2017 года, а уже в начале 2018 года в регионе развернулась кампания против этого предприятия. Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства этого завода. Только один раз власти разрешили им собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. После этого многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце года. В феврале 2019 года журналистам сообщили, что первую партию продукции на аккумуляторном заводе планируется выпустить в марте текущего года. Мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.