Соседи Беларуси переходят на летнее время 2 30.03.2019, 13:09

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Белорусам переводить стрелки часов не нужно.

31 марта Евросоюз и Украина перейдут на «летнее» время.

В этом году часы переведут в ночь с 30 на 31 марта в 3.00 утра на один час вперед. Переводить часы будут наши соседи из ЕС и Украина. При этом с 2021 года каждая страна в Евросоюзе сама решит, будет переводить стрелки часов два раза в год или нет.

Ранее стало известно, что после опроса граждан ЕС Еврокомиссия решила отменить сезонный перевод стрелок в Европе. За отмену перехода каждые полгода на другое время высказались 80% европейцев.

В Беларуси перестали переводить стрелки часов еще с 2011 года.

С 31 марта у нас будет одинаковое время не только с Россией, но и с Украиной, Литвой и Латвией. А вот с Польшей и Германией будет отличаться на один час.

Ученые уверены, что идеальный вариант — чтобы временной пояс соответствовал световому. Мы остались жить в летнем времени, в отличие от России, где живут в зимнем. Есть мнение, что в зимнем жить лучше. Страны, которые отказались от перевода стрелок, чаще всего используют как раз зимнее время.

По мнению некоторых ученых, вечное летнее время очень неудобно. От продолжительности светлого и темного времени зависит выработка мелатонина и других гормонов, которые регулируют ритмы в организме. Чем меньше светлого времени суток, тем больше депрессий. А они могут привести к суициду.

В связи с переходом соседей на летнее время Белорусская железная дорога скорректировала расписание движения международных поездов. Например, по направлениям Минск — Вильнюс — Минск, Минск — Киев — Минск и Брест — Варшава — Брест. Со своей стороны, «Минсктранс» тоже изменилрасписание международных автобусов.

Авиакомпания «Белавиа» также переходит на летнее расписание.