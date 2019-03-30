Венгрия хочет получить азербайджанский газ: yкраинский транзит под угрозой 1 30.03.2019, 13:22

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Будапешт надеется, что поставки азербайджанского газа в Венгрию могут стать возможными с 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

Соглашение о создании энергетической рабочей группы для подготовки поставок согласовали министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто и его азербайджанский коллега Парвиз Шахбазов в Баку 29 марта.

"Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года приобщиться к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане, и поставкам газа, предназначенных для Европы. Это чрезвычайно важно для Венгрии, так как диверсификация маршрутов поставок газа на повестке дня уже длительное время, но из-за различных геологических и региональных причин этого не могло быть реализовано", - сказал венгерский министр.

"Сейчас существует реальный шанс того, что произойдет с Азербайджаном с 2021 года, и это значительно улучшит обеспечение природным газом Венгрии", - сказал Сийярто.

Министр обратил внимание на то, что "конфликт между Россией и Украиной имеет очень серьезное влияние на Центральноевропейский регион, поскольку соглашение, которое обеспечило бы постоянные поставки природного газа в Центральную Европу из России через Украину с начала следующего года, еще не заключено".

"Это является особенно серьезным вызовом для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину", - пояснил он.

Сийярто ранее заявил, что договорился о поставках через Австриюдополнительного российского газа на 2020 год в случае, если до конца этого года не будет достигнуто договоренности о транзите газа между Москвой и Киевом. Украина предлагает Венгрии свои ПХГ на случай остановки транзита РФ.

Министр обратил внимание на то, что Азербайджан ежегодно экспортирует 16 млрд куб. м. природного газа в Турцию и регион Юго-Восточной Европы, но в кавказской стране открыли три новые газовые месторождения, каждое из которых имеет мощность более 500 млрд куб. метров. Началась подготовка к увеличению мощности газопровода в Юго-Восточную Европу с 16 млрд кубических метров в год до 31 млрд.