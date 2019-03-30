В ноль 30.03.2019, 13:41

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Россельхознадзор разрешил двум белорусским предприятиям поставки, а двум - запретил.

Запрет касается Полесского производственного участка ОАО "Милкавита", в сыре которого повторно обнаружен натамицин, и предприятия "Брестские традиции" - в его колбасных изделиях выявлены кокцидиостатики, пишет ej.by.

Кроме того, Россельхознадзор поставил под усиленный лабораторный контроль продукцию восьми белорусских предприятий. Это, в частности, ООО "Вязынский гостинец" (обнаружение бактерий группы кишечной палочки в форели), ОАО "Молоко" (Витебск, обнаружение дрожжей в твороге), племптицезавод "Белорусский" (обнаружение листерий в мясе индейки), "Дубровинские мясопродукты" (выявление ДНК свиньи в продукции из говядины) и другие.

В то же время с 30 марта снимается запрет на поставки молочной продукции с двух предприятий. Компания "Бабушкина крынка" теперь может экспортировать в РФ сухую молочную продукцию, ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод" - масло.

При этом поставки этой продукции будут идти в режиме усиленного лабораторного контроля и сопровождаться электронными ветсертификатами.

Кроме того, Россельхознадзор согласился с решением департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии о снятии ограничений на поставки в РФ мяса птицы с предприятия ОАО "Александрийское". Ввоз этой продукции также будет идти в режиме усиленного лабораторного контроля.