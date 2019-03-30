СМИ впервые будут судить за новость про «Открытую Россию» 2 30.03.2019, 13:52

1,280

В Краснодаре будут судить главного редактора информагентства «Свободные Медиа» Владислава Янюшкина.

На него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.33 КоАП ("Осуществление деятельности нежелательной организации").

Это та статья, по которой осуждают активистов "Открытой России" за съемку видеороликов, за репосты в социальных сетях, а также за участие в поэтических вечерах, организуемых движением. "Это первый прецедент в России, потому что СМИ не привлекали никогда, обычно привлекают просто граждан", - отмечает юрист Юлия Федотова, слова которой приводят "Свободные Медиа".

Претензией прокуратуры к "Свободным Медиа" является видеоролик, который из Facebook встроен в статью о нехватке школ в Краснодаре. В нем прокуроры увидели логотип "Открытой России" и адрес сайта движения, который заблокирован на территории России по решению Генпрокуратуры. В надзорном ведомстве заявили, что редакция нарушила запрет на распространение информационных материалов, издаваемых иностранной организацией, признанной нежелательной на территории России.

В постановлении против редакции обозначена нежелательная иностранная организация Open Russia Civic Movement (Великобритания), которой приписывается символика "Открытой России". Однако в действительности эта символика относятся к российскому, а не иностранному, общественно-сетевому движению "Открытая Россия". Не замечая разницы, прокуратура делает вывод о виновности редакции, несмотря на очевидное противоречие закону о нежелательных организациях, согласно которому его действие распространяется лишь на НКО, являющиеся иностранными или международными.

Кроме того, на следующий день после внесения Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказывал РБК, что это решение касается только британской организации и "не отразится на работе общественно-сетевого движения организации в России". Затем журналисты выяснили, что указанной организации и вовсе нет в британском реестре юридических лиц.

"Если следовать логике силовиков, то СМИ теперь нельзя публиковать фотографии активистов "Открытой России", нельзя брать у них комментарии, потому что это все, при желании, можно интерпретировать как "распространение информационных материалов" движения", - считает Владислав Янюшкин.

Таким образом, получив два штрафа за "осуществление деятельности нежелательной организации", журналисты рискуют стать обвиняемыми уже по уголовной статье. "Если мы придем к этому, то СМИ придется придумывать способы для обхода цензуры", - подчеркивает информгентство.

27 марта сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ, членом которого является главный редактор "Свободных Медиа", обратился в Генпрокуратуру с просьбой разъяснить факт привлечения редакции к административной ответственности за публикацию материала, не имеющего никакого отношения к британским организациям. Также профсоюз попросил разъяснить, насколько данная ситуация отвечает требованиям законодательства в части ограничения прав журналистов на распространение информации, препятствуя исполнению им своих профессиональных обязанностей.

Максимальный штраф, который может получить редакция - 50 тысяч рублей. Редакция считает факт возбуждения данного дела воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов и нарушением фундаментального права на распространение общественно-важной информации. Журналисты намерены, если понадобится, отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека. Помощь им оказывают адвокаты проекта "Право 45" Юлия Федотова и Алексей Аванесян.

Это нонсенс, потому что СМИ наказывают за то, ради чего они созданы - за распространение информации, полагает защита.

При составлении постановления прокуратура допустила множество нарушений. Во-первых, прокуроры назвали совершенное деяние длящимся, следовательно, по их мнению, срок давности привлечения к административной ответственности начинает течь с момента обнаружения деяния. Это не так. Длящееся правонарушение состоит в длительном невыполнении обязанностей (невыплата алиментов, например). "Какие обязанности не выполнял главред?" - спрашивают адвокаты.

По их мнению, если строго выполнять юридическую процедуру, срок привлечения к ответственности должен течь с момента публикации статьи - с 28 ноября 2018 года, и он составляет по этой категории дел три месяца. Таким образом, все сроки для возможного привлечения к ответственности уже попросту пропущены.

Во-вторых, в вину вменяется публикация информационных материалов "нежелательной" организации - то есть ссылки на видео, где присутствует символика и ссылка на заблокированный уже сайт. Закон при этом запрещает только "распространение информационных материалов, издаваемых иностранной или международной неправительственной организацией и (или) распространяемых ею". Однако к таким материалам вряд ли можно отнести символику, полагают адвокаты.

"Открытая Россия" не является экстремистской, террористической, или иной запрещенной организацией, демонстрация символики которой запрещена в России. Помимо этого, не ясно, что в прокуратуре считают "информационным материалом". Закон не содержит запрета на демонстрацию символики нежелательной организации или ссылок на ее сайты, пусть даже и заблокированные. Речь идет именно о материалах, которые издаются нежелательной организацией.

В-третьих, есть две "нежелательные" британские организации с наименованием, похожим на "Открытую Россию". По некоторым данным, они уже ликвидированы.

А российское общественное сетевое движение "Открытая Россия", в соответствии со своим уставом, который прокуратура не удосужилась приобщить к материалам дела: а) зарегистрировано и действует только на территории РФ, то есть не является ни иностранным, ни международным; б) не является организацией вообще, так как не обладает правами юридического лица, не зарегистрировано в Минюсте; в) не является филиалом или представительством британских организаций; г) наименования у них разные, не имеющие буквального совпадения. Но даже если бы и имели - это не основание для привлечения к ответственности, ибо нет запрета именоваться также, как нежелательные организации.

В целом преследование лиц в связи с деятельностью "Открытой России" нарушает такие права и свободы человека, как право на свободу слова, свободу объединения с другими людьми, свободу придерживаться любых убеждений, в том числе - в политической и общественной жизни, без какого бы то ни было вмешательства. Кроме того, указанную ситуацию можно назвать проявлением дискриминации со стороны публичных властей в России по отношению к гражданам, придерживающимся оппозиционных политических убеждений.

Также нарушено главное право журналистов - на распространение информации.