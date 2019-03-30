Накануне выборов в Киеве помолились за единство Украины 1 30.03.2019, 14:02

фото: fb Игоря Жданова

В центре Киева на Владимирской горке состоялся молебен за единство Украины.

Молитву провозгласил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и предстоятели и представители церквей и религиозных организаций, передает Украинская правда.

Участие в мероприятии приняли Петр Порошенко с супругой, члены Кабмина, в частности, министры Владимир Омелян, Игорь Жданов, Евгений Нищук, вице-премьер Геннадий Зубко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов, нардепы, в частности, Ирина Луценко, члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и представители общественности.

"... Мы молились ... за единство всех церквей, государства, народа и нации, наших воинов и мудрость народа, который завтра будет определять будущее Украины", - отметил президент.

фото: fb Игоря Жданова

фото: fb Игоря Жданова

фото: fb Игоря Жданова

Ранее в Киевской Митрополии ПЦУ сообщили, что до завершения избирательного процесса во всех храмах Украинской Православной Церкви будут возносить молитвенные просьбы о справедливых выборах главы государства, за мир и единство в Украине.

30 марта накануне выборов президента в Украине - "день тишины", любые агитационные мероприятия, размещение агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации кандидатов запрещены.

31 марта состоится первый тур выборов президента, участие в нем примут 39 кандидатов.