Уже в понедельник доллар должен подорожать 30.03.2019, 14:17

К росту стоимости валютной корзины привело, возможно, начало массовой посевной.

Курс доллара на БВФБ может вырасти на величину порядка 1% на фоне снижения курса российского рубля и евро. Уже в понедельник 1 апреля доллар должен подорожать примерно на 0,5%.

Средневзвешенный курс доллара США на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в начале прошедшей недели вырос, как и прогнозировалось, но затем не снизился, как ожидалось, а продолжил подъем и увеличился за неделю на 1,3% – до 2,1285 рублей за доллар. Это было вызвано, в основном, укреплением американской валюты на рынке форекс по отношению к основным мировым валютам, связанном с ростом риска возникновения глобальной экономической рецессии, пишет в газете «Белрынок» обозреватель Владмир Тарасов.

В то же время, средневзвешенный курс евро на БВФБ увеличился всего на 0,04% – до 2,3889 рублей за евро.

Аналогичный курс российского рубля за прошедшую неделю снизился на 0,1% и составил 29 марта 3,2871 белорусских рублей за 100 российских. К этому привело оживление темы санкций против России со стороны США.

Стоимость корзины валют из доллара, евро и российского рубля за неделю выросла, хотя и незначительно: на 0,3%. При этом среднедневной объем торгов валютами на БВФБ сократился до 56,9 млн. рублей с 84,8 млн. рублей на предшествовавшей неделе. Это указывает на снижение предложения валюты в большей степени, чем спроса на нее.

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

К росту стоимости валютной корзины привело, возможно, начало массовой посевной. В 2018 году также наблюдался небольшой отскок стоимости валюты в начале посевной, но тогда это произошло в середине апреля, так как и сельскохозяйственные работы тогда начались примерно на две недели позднее текущего года. По оценкам правительства, в 2019 году на проведение весенних полевых работ в Беларуси потребуется 1,821 млрд. рублей против 1,9 млрд. рублей в прошлом году.

На возможное увеличение спроса на валюту в связи с выделением денег на посевную указывает и рост рублевой ликвидности в банковской системе РБ. Спрос на облигации Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, на аукционе 27 марта вырос до 1 813,05 млн. рублей с 1 131,23 млн. рублей на аукционе неделей ранее. Нацбанк снизил ставку отсечения до 9,9836% годовых с 9,9888%, и привлек 1 699,93 млн. рублей по средневзвешенной ставке 9,9836%, равной аналогичной ставке на аукционе 20 марта.

В ближайшее время объем торгов валютами на бирже может немного увеличиться, так как с 27 марта белорусские юридические лица и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно подавать заявки на торгах валютой на БВФБ, используя торговый терминал Банка Дабрабыт. Это снижает время проведения сделок. Клиенты имеют возможность совершать сделки по лучшему текущему курсу или выставить заявки на сделку на устраивающих его условиях. Это пока пилотный проект биржи и банка. Предполагается, что другие банки со временем начнут оказывать такую услугу. Теоретически это должно привести к росту объемов операций на валютных торгах, то есть снижению волатильности курса белорусского рубля. Физическим лицам такая возможность пока не предоставляется, но на бирже не исключают ее введения.

Руководители Национального банка 27 марта выступили в «палате представителей» с разъяснениями проводимой банком денежной политики. Глава Нацбанка Павел Каллаур сообщил, что наблюдаемый рост инфляции является временным явлением, к концу 2019 года она должна снизиться до 5%, а после 2020 года – до 4%. Банк собирается переходить к политике инфляционного таргетирования, для чего ему требуется больше полномочий. Среди них, в частности, были названы изменения в порядке прогнозирования основных финансовых параметров страны и право самостоятельно принимать Основные направления денежно-кредитной политики РБ. Чем это поможет нашему ЦБ в условиях прямого президентского управления страной, немного неясно, но, возможно, какой-то смысл в этом есть. Пока же понятно то, что Нацбанк по-прежнему собирается проводить жесткую денежную политику.

Если сделанное предположение о причине роста стоимости валютной корзины на прошедшей неделе (вследствие финансирования посевной) верно, то этот рост не будет долгим, и на текущей неделе можно ожидать стабилизации стоимости корзины или ее увеличения на доли процента.

Курс доллара по отношению к евро

Снижение курса евро по отношению к доллару на рынке форекс на прошедшей неделе оказалось большим, чем ожидалось. Спекулянты и инвесторы испугались рецессии в США, на которую указал надежный индикатор: инверсия кривой доходности американских казначейских обязательств. А именно, доходность по трехмесячным обязательствам превысила доходность по десятилетним.

Не добавили спокойствия и события в Британии, где палата общин проголосовала против всех предложений о выходе страны из ЕС, в связи с чем ситуация повисла в воздухе. На 10 апреля назначен чрезвычайный саммит ЕС, где и должно быть принято окончательное решение по поводу брекзита. Если власти Британии не примут каких-то решительных действий, неконтролируемый брекзит станет неизбежным.

Неважно идут дела и в Китае, где темпы роста промышленного производства в январе 2019 года составили всего 5,3%. Это худший результат за последние 17 лет. Правда, есть надежда, что Китай уступит США, и торговое соглашение между двумя странами будет заключено, по крайней мере, на это намекнули американские чиновники. На текущей неделе переговоры двух стран продолжатся.

Проблемы имеются и Турции, где рецессия, в которую страна погрузилась в 2018 году, дополнилась очередным валютным кризисом. Президент Турции Реджел Эрдоган выступил против решения Дональда Трампа признать Голанские высоты собственностью Израиля.

Все это не идет на пользу евро, в то время как доллар снова окажется на коне. В связи с этим можно ожидать снижения курса евро на рынке форекс еще примерно на 0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Что касается российского рубля, то его курс на прошедшей неделе пошел вниз в связи с ростом угрозы новых санкций со стороны США. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не обнаружило доказательств сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией во время президентских выборов, но было заявлено о вмешательстве России в выборы. В связи с этим в конгрессе США вновь зазвучали призывы наказать Россию. Кроме того, президент США потребовал от России вывести из Венесуэлы военных советников, которые прибыли туда 23 марта.

В конгрессе США вновь начали обсуждать вопрос о санкциях против России, уже не только в связи с выборами президента, но и с событиями на Украине и в Британии. Так, 29 марта в США появился проект новых санкций в отношении РФ в связи с делом Скрипалей. Это привело к росту курса доллара по отношению к российскому рублю во второй половине дня, что не было учтено на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Кроме того, период налоговых платежей в России завершился, то есть рубль потерял поддержку от экспортеров, продающих валюту. Таким образом, на текущей неделе можно ожидать роста курса доллара на Московской бирже примерно на 1% по сравнению с курсом на середину пятницы 29 марта.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Если сделанные прогнозы указанных курсов сбудутся, то на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи на текущей неделе курс доллара может подняться еще примерно на 1%, а курс российского рубля уменьшиться на доли процента.

Прогноз на понедельник 1 апреля

Во второй половине торгового дня 29 марта на рынке форекс курс евро против доллара снизился примерно на 0,2% – до 1,1216 долларов за евро.

А на основных торгах Московской биржи курс доллара во второй половине пятницы на торгах с расчетами сегодня вырос примерно на 0,4% – до 65,03 рублей за доллар. Но затем курс доллара с расчетами на завтра вырос примерно до 65,7 рублей.

В связи с этим можно ожидать на открытии торгов валютами на БВФБ 1 апреля роста курса доллара на величину порядка 0,5%.