Жировки «тунеядцев» потяжелели 30.03.2019, 14:40

Насколько выросла коммуналка в Слуцке и 7 ответов на важные вопросы.

В марте этого года «тунеядцы» получили жировки со 100% тарифом на горячее водоснабжение. По данным на 14 февраля, только в Слуцком районе таких плательщиков 212 человек, пишет kurjer.info.

1. На сколько выросла жировка для тунеядцев

Субсидируемый тариф на подогрев воды составляет 16,9259 рублей за 1 Гкал. Тариф, обеспечивающий полное возмещение затрат, — 88,99 рублей. Вырос он более чем в пять раз.

В редакцию «Кур'еру» случчанка принесла жировки свой родственницы, которую отнесли к «тунеядцам». В квартире зарегистрировано два человека. Один из них — 10-летний ребёнок. В декабре коммуналку по жировке насчитали 21,71 рубль, в феврале — 38,68 рублей. Из них за подогрев воды по полному тарифу насчитали 26,38 рублей. При этом, откуда взялась такая сумма, не понятно, потому что в колонке «Объём услуги» стоит 0.

В строке субсидируемых тарифов по подогреву воды отминусовали 5,02 рубля. В итоге, за февраль слуцкая «тунеядка» заплатила больше на 16,96 рубля.

Жировка за февраль 2019 года

Фото: kurjer.info

Жировка за декабрь 2018 года

Фото: kurjer.info

В расчётно-справочном центре Слуцкого ЖКХ сказали, что не могут давать какие-либо комментарии по жировкам, которые получают «тунеядцы».

Наталья Овсянникова, председатель Совета депутатов Слуцкого района, посоветовала случчанке обратиться к ним. Заседания комиссии проходят во второй и четвёртый четверг каждого месяца в кабинете № 510 Слуцкого райисполкома. По словам Наталья Овсянниковой, если человек не согласен с жировкой, или с тем, что его включили в базу, или человек нашёл работу, комиссия готова выслушать и разобраться в каждом конкретном случае.

2. Что будет, если продолжить оплачивать коммунальные услуги по субсидируемым тарифам

В этом случае образуется задолженность и начислится пеня, которую потом придётся оспаривать.

3. Я не тунеядец, а мне пришла такая жировка

Следует обратиться к секретарю комиссии, которая работает с понедельника по пятницу в отделе занятости населения Слуцкого района (г. Слуцк, ул. Ленина, 134, каб. 8). Это можно сделать лично, по телефону 2 84 37 или написать на адрес электронной почты комиссии komissia@slutsk.gov.by. Сама комиссия собирается каждый второй и четвёртый четверг месяца.

4. Я не живу в Беларуси, но попал в базу, что делать

Для того чтобы человека исключили из базы, следует обратиться в комиссию и предъявить подтверждающие документы и (или) их копии. Документы на иностранном языке нужно перевести и заверить у нотариуса. Их можно прислать по электронной почте komissia@slutsk.gov.by. Если человек не может приехать сам, то за него могут обратиться и родственники, и принести документы.

5. Если хозяин не «тунеядец», но в квартире прописаны «тунеядцы», как будет считаться квартплата

В этом случае плательщиком является собственник жилья, и расчёт коммуналки будет произведён субсидируемым тарифам.

6. А если хозяин квартиры «тунеядец», но с ним прописаны не «тунеядцы»

Тогда коммуналка будет рассчитываться и по полному тарифу за горячее водоснабжение.

7. Что будет дальше

Минтруда сообщил во время онлайн-конференции на сайте ведомства, что с 1 октября 2019 года по полным тарифам «тунеядцам» надо будет платить также за газоснабжение и теплоснабжение.