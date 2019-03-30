«Социальное государство во всей красе»: у Мингорисполкома прошел митинг 2 30.03.2019, 15:10

1,151

Источник: tut.by

На акцию протеста вышли дольщики «Тамбаза».

Сегодня дольщики долгостроя «Аркадия» застройщика «Тамбаз», не согласные доплачивать крупные суммы за свои квартиры, вышли на пикет к зданию Мингорисполкома. Как сообщает агентство «Минск-Новости», с ними встретился глава столицы Анатолий Сивак.

Что это за история с «Тамбазом»

Жилой комплекс «Аркадия» состоит из нескольких многоквартирных домов и находится в Советском районе Минска. Он расположен в границах улиц Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной и улиц Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулка Верхнего. Его строило СООО «Тамбаз». Большинство многоэтажек застройщик успешно сдал, но в мае 2017 года работы на двух домах встали. Потом директора этой структуры Льва Хаютина задержали силовики по подозрению в том, что он использовал не по назначению деньги, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства этих жилых домов. Мол, средства были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО «Тамбаз», пишет tut.by.

Источник: tut.by

Достраивать объект по указу президента взялось «УКС Советского района». Генеральным подрядчиком назначили ОАО «Стройтрест № 4». Правда, людям, возможно, придется доплатить еще по 30−50% от уже внесенных сумм за свои квартиры. Естественно, делать они это не хотят и сегодня вышли на пикет к зданию Мингорисполкома в то время, когда глава столицы Анатолий Сивак проводил в здании прямую линию.

Что требовали дольщики на пикете у стен Мингорисполкома

Как рассказали realty.tut.by дольщики, по их мнению УКС Советского района по инициативе городских властей не намерен исполнять указ президента в части пункта 4.5., где сказано, что источниками финансирования завершения строительства являются, в том числе, деньги, составляющие прибыль заказчика, полученную от реализации коммерческих площадей (торговых помещений, паркингов, офисов), которые были построены ООО «Тамбаз» за средства владельцев жилищных облигаций.

— Но указ президента верхушке городской власти не указ. Администрация Советского района и Мингорисполком планируют сделать все, чтобы средства от продажи возведенных с определенной степенью готовности коммерческих площадей поступили в бюджет либо и вовсе были проданы без прибыли, — говорят дольщики.

А учитывая, что эти площади уже имеют степень готовности, близкую к 50%, то дольщики предполагают, что продать их собираются по ценам, близким к 400 долларов за квадратный метр.

Источник: tut.by

— Неплохой вышел чиновничий бизнес. Отобрать построенные за деньги людей площади, достроить за половину их себестоимости и продать «нужным» лицам по цене, составляющей 30% от реальной рыночной. При этом требовать от граждан полной доплаты за свои квартиры, которые будет достраивать УКС. В противном случае — гражданин теряет и квартиру, и вложенные деньги, а УКС продает квартиру по рыночной цене в уже построенном доме, который был возведен за средства граждан. При этом УКС относит на свою прибыль средства владельцев жилищных облигаций, за которые этот дом и был построен. Социальное государство во всей своей красе, — говорят митингующие и требуют, чтобы деньги от продажи коммерческих площадей были направлены в строительство объектов для минимизации доплат со стороны владельцев облигаций — то есть их самих.

Источник: tut.by

Источник: tut.by

Что им ответил глава Минска

Как сообщает агентство «Минск-Новости», с инициативной группой встретился глава Минска Анатолий Сивак и рассказал, что основанием для обсуждения вышеописанных проблем должен быть документ — проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу. Сейчас идет ее разработка и в ней будут учтены все недостатки, как допущенные в процессе строительства, так и возникшие из-за остановки работ и отсутствия консервации. Предложения держателей жилищных облигаций по встроенным помещениям сейчас тоже изучаются

— Только имея просчитанные и проверенные суммы, мы сможем что-то решать, вырабатывать механизмы, возможно, вносить предложения по корректировке указа президента. Документация по столбику-высотке будет готова в мае. Предпринимаем меры, чтобы по второму дому документация появилась к концу лета. Когда ПСД пройдет экспертизу, я проведу с вами личную встречу и отвечу на все ваши вопросы, — сказал председатель Мингорисполкома и добавил, что тогда хотя бы будет известна необходимая сумма доплат.

Он добавил: дома будут достроены в любом случае, с каждой конкретной семьей держателей облигаций будут работать индивидуально, но это возможно только после появления утвержденной ПСД.