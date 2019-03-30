ЕС отреагировал на новые аресты в Крыму 1 30.03.2019, 15:21

Евросоюз призвал Россию прекратить противоправные действия против крымских татар на оккупированном полуострове.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич, передает "Европейская правда".

"Суд на Крымском полуострове, незаконно аннексированом от Украины Россией, постановил, что все 23 крымских татар, задержанных 27 марта и 28 марта, пробудут в следственном изоляторе до 15 мая.

Их обвиняют в принадлежности к организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России, но не в Украине. ЕС не признает соблюдения российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены без задержки", - заявила Косьянчич.

Последние задержания, а также предварительные обыски частной собственности, являются последней атакой на крымских татар, правозащитников и людей, которые мирно выступали против незаконной аннексии Россией Крыма, подчеркивают в ЕС.

"Такие действия подтверждают доклад Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором сказано, что "крымские татары продолжают непропорционально страдать от полицейских рейдов и преследоваться под предлогом терроризма и преступлений, связанных с экстремизмом, в процессах, которые не отвечают стандартам прав человека.

Европейский Союз ожидает от Российской Федерации прекращения этих практик и принятия всех необходимых мер для обеспечения того, чтобы правами человека и основными свободами могли пользоваться все в Крыму без какой-либо дискриминации", - добавила Косьянчич.

Напомним, 27 марта в оккупированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

23 человека были задержаны, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.

Решением Киевского районного "суда" Симферополя в оккупированном Крыму все задержанные во время обысков арестованы до 15 мая.

Лидер крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что в Крыму "началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар" и что она все больше напоминает "облавы сталинских чекистов 1930-50-х годов".