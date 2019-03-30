Что удивило витебчанку в Польше? 30.03.2019, 15:34

Семь интересных наблюдений белоруски о жизни в соседней стране.

Полгода назад 30-летняя витебчанка Ольга решила поехать работать в Польшу. Девушка подумала, почему бы ей не попробовать пожить в другой стране, пока нет своей семьи и квартиры, а возраст и здоровье позволяет, пишет «Витебский курьер».

Еще будучи в Витебске, Оля подобрала несколько предложений по работе в Варшаве и договорилась о конкретных собеседованиях. Она рассказала журналистам, что ее особенно удивило в столице Польши:

Площадь Пилсудского в Варшаве. Фото из архива Ольги

Бесплатные экскурсии

- По выходным местные гиды предлагают всем желающим прогуляться по Варшаве, причем бесплатно. Как правило, это тематические экскурсии по определенному району, или, например, по муралам Варшавы. К слову, этот вид искусства очень популярен в Польше.

Что касается экскурсий, то заинтересованность людей – немаленькая, каждый раз собирается порядка ста человек, как молодежь, так и пенсионеры, в основном местные жители.

В конце экскурсии по желанию можно поблагодарить экскурсовода и дать ему небольшое вознаграждение (от 5 злотых), но если этого не сделать, то никто не будет в обиде, - говорит девушка.

Интересный мурал в Варшаве. Фото из архива Ольги

Много парков

- Меня, как человека, который приехал из Витебска, где всего парочка парков, очень удивило количество зеленых зон в Варшаве. Большие парки, по которым можно гулять и дышать свежим воздухом, есть в каждом районе. И это огромный плюс большого города, – поделилась впечатлением Ольга.

По словам витебчанки, поляки в парках кормят белок, которые там почти ручные, гуляют целыми семьями или компаниями, бегают, катаются на велосипедах. Здоровый образ жизни в Польше очень популярен.

В Варшаве много зеленых парков. Фото из архива Ольги

Тематические развлечения

- В некоторых варшавских кафе принято проводить различные тематические вечера, например, встречи путешественников. На них могут прийти все желающие. Например, не так давно Ольга побывала на вечере, посвященном Чили, где один из бывалых туристов подготовил презентацию и рассказал о своем опыте поездки о культуре и быте чилийцев, о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться.

Ухоженные мужчины

По словам Ольги, в общественном транспорте, да и просто на улицах Варшавы очень часто можно встретить ухоженных мужчин. Причем бросается в глаза, что их больше, чем ухоженных женщин. Зато витебчанка не устает восхищаться польскими «бабушками».

- Даже на глазок видно, что старушкам хорошо за семьдесят, а они элегантно одеты, умело накрашены, с маникюром и прической. К сожалению, в Беларуси таких бабушек можно встретить очень редко, – прокомментировала Ольга.

Лазенки Королевские. Фото из архива Ольги

Походы в кафе

За полгода проживания в Варшаве Ольга заметила, что многие поляки часто питаются вне дома и это считается абсолютно нормальным. Особенно, когда дело касается обедов, хотя и после работы некоторые не прочь встретиться и где-то перекусить. Но это абсолютно не означает, что поляки не готовят дома: судя по количеству еженедельных покупок в крупных супермаркетах, домашняя еда у них тоже в почете.

-Думаю, люди не берут «собойки» на работу, потому что могут спокойно пойти пообедать в ближайшее кафе и это не ударит по кошельку. Например, недавно я ела очень вкусный супчик, причем огромную порцию – 400 мл и всего за 7 рублей в переводе на белорусские деньги. Кажется дорого? Но он такой сытный и его так много, что второе блюдо не понадобилось. А чтобы посидеть где-то вечерком с пивом и закусками, вполне хватит 10 белорусских рублей, – рассказала Ольга.

Новый год в Варшаве. Фото из архива Ольги

Популярность кинотеатров

Одно из самых популярных развлечений в Варшаве – просмотр кинофильмов. Спросом пользуются как старые кинотеатры со своей атмосферой, так и современные мульплексы, как голливудские премьеры и другие зарубежные новинки, так и свое отечественное кино – новые польские фильмы выходят в прокат каждый месяц.

- Стоимость входного билета в среднем: 7 белорусских рублей в будние дни, 13 – в выходные. Кроме этого, можно купить абонемент и немного сэкономить.

Из новинок: недавно открылся кинотеатр с лежачими местами. Оля там еще не была, но обязательно собирается его посетить в ближайшее время.

На улицах Варшавы. Фото из архива Ольги

Любовь к животным

По словам Ольги, бездомных котов и собак на улицах Варшавы ей видеть не приходилось. Возможно, благодаря тому, что в городе несколько частных приютов, которые активно поддерживают волонтеры и местные жители. Поляки, особенно молодежь, в свое свободное время приезжают убирать за животными и стараются найти для них новых хозяев.

- Жители Варшавы с удовольствием берут из приютов котов и собак, у многих по две-три собаки, которых они с удовольствием выгуливают, – рассказала витебчанка. – Есть в городе и два котокафе, которые также пользуются популярностью.