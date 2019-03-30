Блогер из Октябрьского Андрей Паук возмущен произволом местных сыщиков 6 30.03.2019, 15:47

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Андрей Паук

Он требует признать свое задержание незаконным, а также обязать милицию вернуть изъятую оргтехнику.

30 марта блогер с райцентра Октябрьский Гомельской области Андрей Паук обжаловал прокурору области свое задержание по подозрению в ложном минировании местного райисполкома. Прокурор Октябрьского района Андрей Леончик признал его задержание и изъятие в ходе обыска оргтехники законными, пишет гомельская «Весна».

Источник: gomelspring.org

В жалобе, адресованной прокурору области Виктору Морозову известный блогер заявил об организованной провокации, направленной на завладение его оргтехникой и иными носителями информации.

- По их версии, 20 марта я умышленно, с целью принятия мер реагирования со стороны государственных органов, совершил заведомо ложное электронное сообщение на электронную почту областного МЧС о готовящемся террористическом акте против местного райисполкома. Значит у сыщиков должен быть как минимум скриншот электронного сообщения, которое показывает точное, до секунды, время его отправления. В постановлении о моем задержании время отправления электронного сообщения указано «около 9.00 - 9.30 часов», а районный прокурор этого не видит.

Прокурор района указывает, что я был задержан, так как имелись достаточные основания подозревать меня в совершении преступления, но при этом умалчивает, что я не пытался скрыться с места преступления, я имею постоянное место жительства, моя личность установлена. Если, как пишет прокурор, у следствия имелись основания подозревать меня в преступлении, тогда куда они подевались спустя пять часов после моего задержания, когда меня отпустили? - недоемевает блогер.

Заявляя о произвольности своего задержания по подозрению в совершении преступления, Андрей Паук просит прокурора области провести прокурорскую проверку, признав его задержание незаконным, а также обязать милицию незамедлительно вернуть изъятую оргтехнику (видеокамера, мобильник, планшет и два системника).

Андрей Паук - известный белорусский видеоблогер и член ОО "Белорусский ассоциация журналистов". Он ведет в соцсетях блог "Рудобельская показуха", в котором критикует местную власть.