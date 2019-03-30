«В магазины многие уже ходят, как на экскурсию» 1 30.03.2019, 16:11

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Внешне белорусские города красивые, но жить в них трудно.

Пенсионерка из Бобруйска Алла Егоровна рассказала «Вечернему Бобруйску», как ей живется в последнее время, что волнует, радует и огорчает:

– Внешне Бобруйск красивый, чистый, а людям в нем, считаю, жить тяжело. В магазины многие уже ходят, как на экскурсию: посмотрите, как куриная продукция подорожала, а рыба уже дороже мяса, колбасы, сосиски низкого качества – их даже коты не едят. Еще бросается в глаза большое количество аптек и «Табакерок». Я как-то насчитала, что от Октябрьской до Урицкого – 12 аптек, а лекарства дешевле не становятся. Табачные ларьки почти на каждой остановке стоят. При этом везде говорят о вреде курения.

По телевизору тоже смотреть нечего. Сколько уже можно «Сватов» показывать? По всем каналам только российские передачи.

Единственное, что радует – это внуки. У меня их трое: один учится в университете, двое других – школьники. А еще набралась приятных впечатлений от поездки в санаторий «Энергетик». Ездили туда в феврале с подругой. В следующем году тоже планирую туда поездку.