В России идет новая борьба за власть в верхах 30.03.2019, 16:17

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В этой борьбе кланов допускается произвол и инструментализируется правосудие.

"Арест по обвинению в коррупции миллиардера Михаила Абызова, явившийся результатом борьбы за власть в политическом закулисье Кремля или сведения счетов в тайном энергетическом секторе, вызвал шок в Москве. Бывший министр мало известен широкой общественности. Но во влиятельных кругах он считался ключевой фигурой среди новых лиц. Этот улыбчивый и либеральный человек в течение шести лет до 2018 года отвечал за "открытое правительство", призванное лучше обеспечить прозрачность общества. Он также близок к премьер-министру Дмитрию Медведеву", - пишет корреспондент французской газеты Les Echos (перевод — inopressa.ru) в Москве Бенжамен Кенель.

"Его арест, прежде всего, интерпретируется как удар по главе правительства и как победа над либералами со стороны "силовиков" - людей, пришедших из КГБ и служб безопасности. Идет борьба кланов, где допускается произвол и инструментализируется правосудие", - комментирует автор статьи.

"Месседж силовиков ясен: никто не укроется", - расшифровывает один европейский бизнесмен в Москве, напоминая, что после того, как в 2017 году суд приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за коррупцию, судебные преследования беспрестанно множатся", - передает Les Echos.

"Хотелось бы знать, кто следующий...", - иронизирует другой европейский предприниматель, утверждающий, что арест Михаила Абызова, возможно, стал очередным ударом в сложной бильярдной партии, инициированной в феврале, когда были заключены под стражу западные руководители Baring Vostok, старейшего и самого авторитетного инвестиционного фонда в России. "Одним ударом мы остановим западников, другим ударом россиян... Для сохранения равновесия и наведения порядка!"- пишет газета.

"К тому же арест 46-летнего Михаила Абызова напоминает о том, что весьма далекий от либеральных реформ мир российской энергетики по-прежнему не вполне стабилизирован и не вполне прозрачен", - резюмирует Кенель.