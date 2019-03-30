Гомель продолжает бороться с «тунеядским» декретом

Гомель продолжает бороться с «тунеядским» декретом3
- 30.03.2019, 17:11
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Белорусы против их незаконного включения в скандальную базу «тунеядцев».
Правозащитник Леонид Судаленко делится новостями о ходе различных судебных процессов по делу о незаконном включении жителей нашей страны в базы "тунеядцев", пишет гомельская "Весна".
Рассматривается ход дела гомельчанки Марии Тарасенко и других незаконно включенных в такие списки честных белорусов и белорусок.
Присоединяйтесь и учитесь бороться за свои права!
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в базу попал каждый 15-й житель Барановичей.