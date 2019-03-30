Отца-одиночку посадили в тюрьму за выезд на заработки в РФ, чтобы обеспечить сына 5 30.03.2019, 17:28

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Фото: tut.by

Вопиющий случай произошел с могилевчанином.

Могилевчанин Антон Ш. в отбывает наказание в местной тюрьме № 4 из-за того, что, по мнению государства, незаконно выехали зарабатывать деньги, чтобы содержать сына.

Антон — отец-одиночка. По его словам, он старался воспитывать ребенка как может, водил в различные секции, музеи и выставки, пишет mogilev.online.

Однако его семью обозначили как находящуюся в социально-опасным положении, согласно декрету № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагонадежных семьях». В итоге Антона лишили родительских прав, ребенка забрали в приют.

— Я трудоустроился на Могилевский завод «Строммашина» в литейный цех. Из зарплаты у меня высчитывали 70%, а то, что оставалось — крошки, которых не хватает на оплату коммуналки и на минимальный набор питания на месяц. Это ниже бюджета прожиточного минимума, фактически — черта бедности. А попробовать где-то подзаработать — невозможно: такие попытки жестко пресекаются, меня даже на сутки помещали, — говорит Антон.

По его словам работать ему позволяли только на госпредприятиях с оплатой в 300 — 400 рублей.

Когда Антон решил заработать больше денег для себя и ребенка, он на год уехал на заработки в Россию. Все это время, уверяет мужчина, он перечислял деньги на содержание сына и навещал его во время коротких отпусков.

В один из приездов его задержали и предъявили обвинение по ст. 174 УК (уклонение родителей от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, которое выразилось в неявке на работу от 10 и более дней в течение 3 месяцев). Зарабатывание Антоном денег в России государство расценило как прогул на работе. В итоге ему присудили один год колонии строгого режима.

«После того, как меня поместили в колонию, долги перед государством за содержание сына продолжают расти. Ведь в колонии ничего не заработаешь, и моя финансовая кабала только увеличивается», — считает Антон.