В Беларуси шестой раз за два месяца подорожает бензин 30.03.2019, 18:04

Уже с 31 марта цены на автомобильное топливо снова вырастут.

С 31 марта в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом tut.by сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 31 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 49 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 60 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 81 копейку, ДТ — 1 рубль 60 копеек.

— С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 14,3%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 3,25%, что не компенсировало роста затрат НПЗ на приобретение сырья, — проинформировали в «Белнефтехиме».

В ведомстве отметили, что изменение цен «не связано с недавним изменением акцизов». Рост акцизов для НПЗ компенсировало повышение оптовых цен на топливо. Основной вес затрат от увеличения акцизов несут организации, реализующие топливо, в связи с чем в системе нефтепродуктообеспечения ведется поиск дополнительных резервов доходности. На потребителей эта финансовая нагрузка не перекладывается.

Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 24 марта: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку. Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим.), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».

Как в интервью сайту Charter97.org 21 марта заявлял экономист Лев Марголин, бензин в Беларуси подорожает как минимум на треть.