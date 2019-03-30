«Депутата» в Воложинском районе лишат полномочий 30.03.2019, 18:19

Он имеет судимость.

«Депутат» Ивенецкого поселкового «совета депутатов», бывший начальник участка Воложинского ЖКХ, работающий сейчас инженером, может быть лишен полномочий «депутата», передает «Белсат».

Прокуратура Воложинского района внесла предписание в Ивенецкий поселковый «совет депутатов» о досрочном прекращении полномочий этого «депутата» в связи с судимостью.

Заседание комиссии райисполкома по противодействию коррупции прошло в Воложине 25 марта.

« В комиссию обратились жители Ивенца и указали на то, что бывший начальник Ивенецкого участка РУП «Воложинское ЖКХ», осужденный по статье Уголовного кодекса «Служебная халатность», до сих пор является «депутатом». Кроме этого, он остался работать в ЖКХ в должности инженера. В Ивенецкий поселковый «совет депутатов» мы внесли предписание о досрочном прекращении полномочий «депутата» в связи с судимостью», – рассказал прокурор Воложинского района Юрий Канапацкий.

По приговору суда, который был вынесен 25 июля 2018 года, бывший начальник участка ЖКХ получил 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать организационно-распорядительные должности сроком на 5 лет.

Его признали виновным в преступной халатности, из-за которой в Ивенце 23 апреля 2015 года сгорели два жилых дома.

По словам Юрия Канапацкого, в своем обращении в антикоррупционную комиссию жители Ивенца заявили: они считают, что бывший начальник участка и инженером не имеет права работать, поскольку по приговору суда он на 5 лет лишен права занимать организационно-распорядительные должности.

Однако прокуратура не нашла веских оснований для принятия мер в этом случае.

«В должностной инструкции инженера нет четких формулировок, указывающих на то, что инженер в рамках своей должности исполняет организационно-распорядительные обязанности. Поэтому прокуратура не усмотрела в этом случае нарушений. Тем не менее комиссия Воложинского райисполкома по противодействию коррупции рекомендовала руководству Воложинского ЖКХ пересмотреть трудовые отношения с этим работником», – добавил Юрий Канапацкий.