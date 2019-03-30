Во Франции проходит 20-я акция протеста «желтых жилетов»
- 30.03.2019, 18:36
Протестующим удалось добиться отмены повышения акцизов на топливо и других уступок от правительства.
Во Франции 30 марта начался 20-я акция движения "жёлтых жилетов". За почти пять месяцев еженедельных демонстраций протестующим удалось добиться отмены повышения акцизов на топливо и других уступок от правительства. Число протестующих каждую субботу сокращается, однако, активность протестов не снижается, отмечает RFI (перевод - «Радио Свобода»).
Самые многочисленные акции протеста ожидаются в субботу в Париже, Бордо, Лионе, Марселе, Рене, Страсбурге и Руане. Как сообщает AFP, некоторые демонстранты призывают в субботу заблокировать оружейные заводы, которые производят спецсредства для разгона демонстрантов, как, например, шумовые гранаты.
В эту субботу демонстрации полностью запрещены в Авиньоне, Тулузе, Руане и Сент-Этьене. В Париже вторую субботу подряд запрещены массовые акции на Елисейских полях. Дополнительные меры безопасности и территориальные ограничения были введены властями после погромов и столкновений 16 марта.
Префектура полиции предупредила коммерсантова, чьи рестораны и магазины находится на маршрутах проведения демонстраций.