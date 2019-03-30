Лишившийся голоса и обвиненный в «нецензурной брани» активист обратился в ООН 5 30.03.2019, 18:42

2,184

Виктор Козлов

Фото: DW

В ООН рассматривают еще одно дело против белорусских властей.

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал (дело №3308/2019) индивидуальную жалобу представителя независимого профсоюза РЭП в Гомельском регионе Виктора Козлова, пишет гомельская «Весна».

Сейчас белорусское правительство на международном уровне в течение 180 дней должно объяснить, каким образом потерявший после онкологической операции на легких голос 70-летний мужчина мог громко матерится на улице.

Напомним, омоновцы задержали Виктора Козлова утром 25 марта 2017 года в деревне Терешковичи, когда он отправлялся в Гомель для участия в «Марше нетунеядцев-2». Отвезли в райотдел, оттуда превентивно отправили в изолятор, где он двое суток до суда провел за решеткой. Омоновцы в рапортах написали, что они рано утром в деревне охраняли общественный порядок, а Козлов «грязно матерился на улице, на замечания не реагировал, пытался убежать, хватался за форму».

В результате он провел под арестом до суда больше двух суток (51 час), а когда его привезли в суд, там ему выписали только штраф. Вопрос произвольного задержания и ареста в его случае остался без судебной оценки.

«Я после операции говорить не могу нормально, даже шепотом, а тут громко кричал? Сотрудники ОМОНа лжесвидетельствовали в суде, путались в показаниях. Это была целенаправленная акция задержать меня, чтобы не допустить моего присутствия 25 марта на площадке у ДК «Випра», где проходил митинг»,- вспоминает события весны представитель профсоюза.

По словам правозащитника Леонида Судаленко, потерявший после онкологической операции голос мужчина на международном уровне доказывает нарушение права не подвергаться произвольному задержанию и аресту, право на справедливый суд, на выражения своего мнения и мирное собрание.

Найти защиту своих прав внутри страны независимому профсоюзнику не удалось, судебные инстанции, включая Верховный Суд, поверили трем милиционерам-омоновцам, подвергая сомнению заключения врачей о том, что потерпевший после удаления части легкого не то что кричать, разговаривает в повседневной жизни только шепотом.

Виктор Козлов отмечает, что с использованием международных механизмов хочет привлечь внимание к устоявшейся в Беларуси порочной практике, когда накануне акций протестующих превентивно задерживают сотрудники милиции, лжесвидетельствуют, обвиняя в хулиганке, неповиновении либо нецензурной брани в общественных местах.