В России бушует экономический кризис 2 30.03.2019, 18:48

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Фото: reuters

Россияне в шоке от космического роста цен и падения уровня жизни.

В то время как Росстат отчитывается о «рекордном за 6 лет росте экономики» и «прорывном скачке промышленности», 68% россиян уверены, что в стране бушует экономический кризис, пишет finanz.ru.

По оценкам Фонда "Общественное мнение", с апреля 2018 года количество граждан, придерживающихся такой точки зрения, выросло на 4 процентных пункта (п.п.). В том, что кризиса сейчас нет, сегодня убежден каждый пятый (-2 п.п. за год).

Говоря о том, в чем именно нынешний кризис проявляется, респонденты отмечали главным образом "космический рост цен" (28%) и "резкое понижение уровня жизни населения" (27%). Многие упоминают о таких проявлениях кризиса, как безработица ("на работу берут только молодежь", "в массовых сокращениях, принуждают людей увольняться" - 8%), отсутствие экономического роста ("нулевой рост экономики", "не развивается производство и сельское хозяйство" - 6%), а также повышение пенсионного возраста и другие социальные проблемы (5%).

Плохая политика властей, неправильная экономическая политика беспокоят 4% россиян, 3% уверены в том, что кризис "проявляется во всем", еще 2% сетуют на воровство и коррупцию, сообщается в мартовском исследовании.

В будущее россияне смотрят без особого оптимизма - 19% убеждены в том, что через год экономический кризис в России будет сильнее (+ 5 п.п. к апрелю 2018 года), каждый четвертый полагает, что "примерно таким же", на ослабление кризиса или его завершение надеются не более 8% граждан (- 3 п.п.).

По оценкам Росстата, доходы россиян падают пять лет подряд - с 2014 по 2018 год (с учетом 5 тысяч рублей, выплаченных пенсионерам в 2017 году) и остаются на 12% ниже уровня докризисного 2013 года. Их динамика давно разошлась и с реальными зарплатами, и с оборотом розничной торговли, растущим с мая 2017 года. Даже электоральный цикл 2018 года, когда реальные зарплаты выросли на 6,8%, не изменил ситуацию, указывала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.