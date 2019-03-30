Как белорусская спортсменка стала учителем физкультуры в частной школе Кувейта 1 30.03.2019, 19:00

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Источник: tut.by

С шести лет Ксения Кондрашенкова занималась прыжками в воду с трамплина.

В 24 года Ксения Кондрашенкова уехала из Беларуси в Кувейт. Думала, что через два года вернется обратно, но задержалась в стране на пять лет. Сейчас девушка ведет уроки физкультуры в так называемой американской школе, пишет tut.by.

С 6 лет Ксения занималась прыжками в воду с трамплина, в 14 ее пригласили в национальную сборную. Сначала в спорте был успех — белоруска была призером первенства Европы среди юниоров по прыжкам в воду. Но после окончания БГУФК спортивные результаты пошли на спад, и перед Ксюшей встал выбор: остаться в Беларуси и работать тренером — или сорваться и уехать в другую страну. Девушка выбрала второе.

— В Кувейт я уехала, потому что там жили знакомые, которые могли помочь в трудоустройстве. Они связали меня с менеджером одного из фитнес-клубов. Я получила хороший контракт с оплатой проживания.

Перед отъездом Ксении необходимо было подтвердить свою квалификацию. Все дипломы и сертификаты она переводила и регистрировала в Москве, в посольстве Кувейта.

Первые три месяца после переезда, вспоминает девушка, выдались очень тяжелыми:

— Думала, что мой уровень английского позволит мне свободно общаться с местными и вести классы, но ошибалась. Первое время я училась понимать акцент, потом стало проще.

Фитнес-инструктором Ксения проработала два года. А потом ей предложили контракт учителя физкультуры в «американской» школе. По ее словам, владельцы подобных школ очень редко предлагают работу иностранцам — считай, повезло. Потому что работать учителем в этой стране — очень престижно.

— Кувейт — многонациональная страна, сюда многие приезжают зарабатывать. Для того, чтобы дети мигрантов продолжали заниматься по той же образовательной системе, которая была в их родной стране, в Кувейте работают четыре вида школ: американская, английская, международная и национальная. Все они, как правило, частные. Стоимость обучения минимум 6 тысяч долларов в год, если ребенок ходит в первый класс.

Однако не всегда бывает так, что «американскую» школу посещают дети из семей, которые приехали из США. Большинство учеников Ксении — местные. Во всех школах Кувейта, кроме национальных, нет разделения по полу. Но владелец той, где преподает белоруска, — кувейтянин, поэтому в его школу ходят только девочки.

Фото из личного архива героини

Уроки проходят на английском языке. Каждые две недели Ксюша разучивает с девочками разные комплексы упражнений на развитие определенных групп мышц. Занятие начинается с разминки. Первая ее часть — это кардио, вторая — гимнастика для суставов. Основная часть зависит от задач урока, но, например, сдачи нормативов у учеников начальной школы в Кувейте не бывает. А в средней школе их сдают, но оценок за это не получают.

Ксения признается: когда шла преподавать, думала, что кувейтские ребята будут такими же активными, как и белорусские. Но оказалось иначе.

— Кувейт — очень жаркая страна. Летом в +50 невозможно выйти на улицу. Детских площадок практически нет. Все сидят дома, а не играют на улице. Ребята очень мало двигаются. У них сложности с упражнениями на координацию. К примеру, прыгая на одной ноге, они не могут удержать равновесие. Бегая по залу, врезаются друг в друга. Им трудно ориентироваться в пространстве.

Ко всему прочему кувейтяне очень любят баловать детей сладостями. Покупают шоколадки, конфеты, чипсы в огромном количестве. Заведений с фастфудом очень много. Чтобы контролировать питание, в школе, где преподает Ксения, ученицам запрещено приносить с собой сладкое и газировку.

Ксения отработала преподавателем физкультуры два года, когда ей предложили повышение. Сейчас она не только тренирует детей, но и занимается менеджментом спортивных мероприятий: организовывает соревнования между школами. Ребята соревнуются в волейболе, футболе, баскетболе.

В Беларуси Ксюша бывает два раза в год — на летние и зимние каникулы. Возвращаться пока не планирует. Признается, что не ожидала такого профессионального роста в Кувейте, но очень этому рада.

— Думала, спустя два года после работы фитнес-инструктором вернусь обратно, однако все сложилось иначе. Мой работодатель, помимо труда, оплачивает жилье, питание и транспортные расходы. Это очень хорошие условия, которые может предложить не каждый.