Как белорусская спортсменка стала учителем физкультуры в частной школе Кувейта

Как белорусская спортсменка стала учителем физкультуры в частной школе Кувейта1
- 30.03.2019, 19:00
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С шести лет Ксения Кондрашенкова занималась прыжками в воду с трамплина.
В 24 года Ксения Кондрашенкова уехала из Беларуси в Кувейт. Думала, что через два года вернется обратно, но задержалась в стране на пять лет. Сейчас девушка ведет уроки физкультуры в так называемой американской школе, пишет tut.by.
С 6 лет Ксения занималась прыжками в воду с трамплина, в 14 ее пригласили в национальную сборную. Сначала в спорте был успех — белоруска была призером первенства Европы среди юниоров по прыжкам в воду. Но после окончания БГУФК спортивные результаты пошли на спад, и перед Ксюшей встал выбор: остаться в Беларуси и работать тренером — или сорваться и уехать в другую страну. Девушка выбрала второе.
— В Кувейт я уехала, потому что там жили знакомые, которые могли помочь в трудоустройстве. Они связали меня с менеджером одного из фитнес-клубов. Я получила хороший контракт с оплатой проживания.
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One day comes a time when I had to choose to turn the page of my sports career. Since 5 years old till 23 I was in sport. From 16 years to 23 years I was in diving national team of Belarus. Diving was my whole life that I had before🙏🏻🙏🏻🙏🏻!!! But time doesn't stop. And finally my life changes☺️☺️☺️ Comes time write another book. However my memories full off happiness about my past that motivate me everyday. #memories #europianchampionship #sportlife #greatmemories #warmmyheart #motivation
Перед отъездом Ксении необходимо было подтвердить свою квалификацию. Все дипломы и сертификаты она переводила и регистрировала в Москве, в посольстве Кувейта.
Первые три месяца после переезда, вспоминает девушка, выдались очень тяжелыми:
— Думала, что мой уровень английского позволит мне свободно общаться с местными и вести классы, но ошибалась. Первое время я училась понимать акцент, потом стало проще.
Фитнес-инструктором Ксения проработала два года. А потом ей предложили контракт учителя физкультуры в «американской» школе. По ее словам, владельцы подобных школ очень редко предлагают работу иностранцам — считай, повезло. Потому что работать учителем в этой стране — очень престижно.
— Кувейт — многонациональная страна, сюда многие приезжают зарабатывать. Для того, чтобы дети мигрантов продолжали заниматься по той же образовательной системе, которая была в их родной стране, в Кувейте работают четыре вида школ: американская, английская, международная и национальная. Все они, как правило, частные. Стоимость обучения минимум 6 тысяч долларов в год, если ребенок ходит в первый класс.
Однако не всегда бывает так, что «американскую» школу посещают дети из семей, которые приехали из США. Большинство учеников Ксении — местные. Во всех школах Кувейта, кроме национальных, нет разделения по полу. Но владелец той, где преподает белоруска, — кувейтянин, поэтому в его школу ходят только девочки.
Уроки проходят на английском языке. Каждые две недели Ксюша разучивает с девочками разные комплексы упражнений на развитие определенных групп мышц. Занятие начинается с разминки. Первая ее часть — это кардио, вторая — гимнастика для суставов. Основная часть зависит от задач урока, но, например, сдачи нормативов у учеников начальной школы в Кувейте не бывает. А в средней школе их сдают, но оценок за это не получают.
Ксения признается: когда шла преподавать, думала, что кувейтские ребята будут такими же активными, как и белорусские. Но оказалось иначе.
— Кувейт — очень жаркая страна. Летом в +50 невозможно выйти на улицу. Детских площадок практически нет. Все сидят дома, а не играют на улице. Ребята очень мало двигаются. У них сложности с упражнениями на координацию. К примеру, прыгая на одной ноге, они не могут удержать равновесие. Бегая по залу, врезаются друг в друга. Им трудно ориентироваться в пространстве.
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Before my 10 hours flight ✈️💺 that’s circuit training was an awesome solution to keep my mind in peace ✌️ ☺️ 📋What : 1. Deep squat jumps 20-30 2. Legs raises 15-25 3. Pistol squats 10-12 (each leg) 4. Skipping rope 100-150 👀 5. Burpee tuck jumps 10-15 6. Headstand reverse back extension 10-15 ⏳How: Option 1: circuit training (if you need rest between 15-40 sec). Repeat circuit 2-...(as many as you wish 💪🏻💪🏻) Option 2: Dynamic strength training exercise, repeat each exercise 2-5 sets, rest in between 15-40 sec 🔬Why : - to enhance cardiovascular fitness - for muscle endurance - for fun 😜 💡Modifications: 1. Less/more repetition 2. Avoid jumps/ jump higher 3. Squat less/lower #weightloss #beforeflight #bodyweighttraining #homeworkout #instructorlife #yogainstructor #workoutmotivation #circuittraining #dailyroutine #belarussiangirl #q8
Ко всему прочему кувейтяне очень любят баловать детей сладостями. Покупают шоколадки, конфеты, чипсы в огромном количестве. Заведений с фастфудом очень много. Чтобы контролировать питание, в школе, где преподает Ксения, ученицам запрещено приносить с собой сладкое и газировку.
Ксения отработала преподавателем физкультуры два года, когда ей предложили повышение. Сейчас она не только тренирует детей, но и занимается менеджментом спортивных мероприятий: организовывает соревнования между школами. Ребята соревнуются в волейболе, футболе, баскетболе.
В Беларуси Ксюша бывает два раза в год — на летние и зимние каникулы. Возвращаться пока не планирует. Признается, что не ожидала такого профессионального роста в Кувейте, но очень этому рада.
— Думала, спустя два года после работы фитнес-инструктором вернусь обратно, однако все сложилось иначе. Мой работодатель, помимо труда, оплачивает жилье, питание и транспортные расходы. Это очень хорошие условия, которые может предложить не каждый.