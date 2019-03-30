Президентские выборы в Украине: головная боль Кремля 1 30.03.2019, 19:11

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По мнению экспертов, среди реальных претендентов на пост главы украинского государства удобных для Москвы фигур нет.

Начиная с понедельника последней перед президентскими выборами-2019 в Украине недели на российских федеральных телеканалах украинская тема снова безапелляционно вышла на главный план, передает «Голос Америки».

На экранах старательно делался акцент на творимых в Киеве различных «безобразиях», «перебежчики» из Службы безопасности Украины щедро добавляли в пропагандистское блюдо перца, продолжалась анти-украинская вакханалия на ток-шоу. Это стало наглядным подтверждением степени важности для Кремля текущих в соседней стране процессов.

Правда, официальные лица в Москве, наоборот, всячески подчеркивали, что Россию якобы мало волнуют выборы в Украине и уж тем более в них никто не вмешивался и не собирался вмешиваться. Тем не менее, практически ежедневно появлялись информационные вбросы, пытающиеся априори оспорить легитимность избирательного процесса, и дискредитировать отдельных кандидатов. При этом всем известно, что главное оружие кремлевской пропаганды – как раз упомянутые телеканалы, которые, по оценкам социологов, до сих пор смотрит, с разной степенью активности, существенная часть украинской аудитории, то есть потенциального электората.

Также российские медиа регулярно размещали результаты опросов украинских социологических служб. Напомним, согласно последним исследованиям, лидером предвыборных рейтингов остается шоумен Владимир Зеленский, за которого намерены голосовать от 25 до 28 процентов из числа тех, кто уже определился с выбором. За места в «призовой» тройке опросов с переменным успехом бьются действующий президент Петр Порошенко и лидер оппозиционной партии «Батькивщина», экс-премьер страны Юлия Тимошенко. Разница между ними если и есть, то невелика, и она порою умещается в процентные единицы. Раньше лидировала Тимошенко, однако в последнее время чаша весов начала склоняться (опять же по итогам опросов) в сторону Порошенко.

Между тем, по украинским законам, третий тут лишний – во второй тур выходят только два кандидата. Для победы в первом туре требуется набрать 50 процентов, что считается крайне маловероятным, на взгляд социологов. Шансы остальных кандидатов пройти во второй тур всерьез никем не рассматриваются. Всего в утвержденном ЦИК Украины списке претендентов на высший государственный пост 39 человек.

Как отмечают независимые эксперты, ни один из трех лидеров президентской гонки не настроен на сотрудничество с Москвой. Все сходятся во мнении, что кто бы ни стал следующим президентом Украины, геостратегический вектор страны останется прозападным.

Накануне выборов Петр Порошенко утверждал, что у России есть план, направленный на срыв президентских выборов в республике. «Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина», — заявил украинский лидер.

Председатель партии ПАРНАС, экс-глава правительства РФ Михаил Касьянов отметил, что он практически уверен в том, что российские власти занимались вмешательством в украинские выборы. По его мнению, так будет всегда – с учетом стратегической важности Украины для Москвы.

«Преследуя свои цели, в Кремле стремились повлиять на весь институт выборов, по мере возможности дискредитируя его, – добавил он. – При этом делалась ставка на поддержку одного из кандидатов. Все – в зависимости от результатов. Если они окажутся совсем не теми, на которые рассчитывали в Москве, значит, выборы назовут плохими, нелегитимными. А если будет избран кандидат, который в той или иной степени устраивает Кремль, скажут, что выборы прошли нормально».

Как представляется Михаилу Касьянову, среди кандидатов в президенты Украины есть и те, кто может быстро найти общий язык с нынешней российской властью. Он не стал персонализировать, но подчеркнул, что у него есть основания так полагать.

«Поэтому, в Кремле, безусловно, старались повлиять на ход самого (электорального) процесса, а потом будут пытаться оказать давление на вновь избранного президента. Признать, что они если не навсегда, то очень надолго благодаря собственной политике потеряли Украину, в Москве не могут», – резюмировал политик.

Как сообщали СМИ, глава «Оппозиционного блока» и ее парламентской фракции Юрий Бойко, идущий по большинству опросов на четвертой строчке в табели о рангах кандидатов в президенты, недавно посетил Москву, где провел переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Это вызвало шквал критики со стороны политических оппонентов Бойко, а прокуратура Украины пригрозила возбудить против него уголовное дело, указывая на нарушение им закона при пересечении границы.

Блогер, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко считает, что президентские выборы в Украине освещаются российскими СМИ, «пожалуй, даже больше, чем прошлогодние президентские выборы в России». По его словам, выборам в соседней стране уделяется максимальное внимание на всех политических ток-шоу.

При этом в Кремле преследуют несколько целей, подчеркнул журналист»: «Первая и главная из них – представить дело так, что украинские выборы не являются выборами, поэтому их нельзя признавать. Насчет того, признают в итоге или не признают – вопрос. Но то, что идет целенаправленная кампания по дискредитации выборов и обоснованию их возможного непризнания, это исторический факт. Отсюда и заявления о том, что (президента) выбирает не украинский народ, а руководство США. Мол, кого Госдеп назначит, тот и станет главой государства».

Второй негласный лозунг, под которым действует кремлевская пропаганда, это тотальная дискредитация Петра Порошенко, полагает Игорь Яковенко: «Порошенко – “просто сатана”. Это идет по всем каналам в рамках совершенно целенаправленного шельмования. Также аудитории неустанно внушается мысль, что кто бы ни пришел к власти в Украине, стране будет только хуже. Декларируется, что никаких хороших вариантов у этих выборов не существует».

Безусловно, недавняя встреча Дмитрия Медведева с Юрием Бойко показывает, что в Москве хотели бы, что он и победил, уверен журналист.

«При этом я думаю, что встреча носила ритуальный характер. Потому что все прекрасно понимают, что в Украине невозможно подтасовать результаты выборов до такой степени, чтобы в них победил Бойко или кто-кто другой из людей, которые на сегодня не пользуются значительной поддержкой населения. Поэтому для Кремля не секрет: кто бы ни стал президентом Украины, политика Киева по отношению к Москве будет максимальной удаленности», – заключил он.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.