Что подорожает в Беларуси с 1 апреля 2 30.03.2019, 19:13

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Белорусов в апреля ожидает несколько изменений.

С 1 апреля в Беларуси поднимут базовую арендную ставку, повысят цены на некоторые марки сигарет. В следующем месяце наступит дедлайн по подаче деклараций по подоходному налогу. В апреле также могут ввести новшества по дорожному налогу. Сайт tut.by посмотрел, какие изменения ожидают белорусов в апреле.

Поднимут базовую арендную ставку

Базовая арендная величина с 1 апреля вырастет до 16 рублей 90 копеек. Сейчас она составляет 16 рублей 11 копеек. Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности.

Успеть подать декларацию по подоходному налогу

Белорусам, которые в 2018 году получили доходы, подлежащие декларированию, нужно не позже 1 апреля (включительно) подать декларацию. Подоходный налог, который насчитали на основании представленной декларации за 2018 год, нужно уплатить не позже 3 июня.

За нарушение срока подачи декларации при наличии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 3-х рабочих дней, а также при отсутствии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 12 месяцев можно получить штраф в 2 базовые величины (51 рубль). При этом размер штрафа будет расти, если его не оплатить вовремя — на 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки (12,75 рубля). Но штраф не может превысить 10 базовых величин (255 рублей).

То есть размер штрафа может составить от 51 рубля до 255 рублей.

Вырастут цены на некоторые сигареты

С 1 апреля вырастут цены на отдельные сигареты, а также появятся в продаже новые марки. Сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» подорожают от 5 до 10 копеек, компании «Табак-инвест» — от 2 до 13 копеек.

Также в продаже появятся сигареты компании «Табак-инвест» — Monte Carlo Super Slims Lilac, Monte Carlo Super Slims Azure (по 2,15 рубля), Camel Yellow (2,44 рубля), Winston Sky Blue (3,08 рубля), Winston Compact Summer Mix (2,8 рубля), Rothmans Demi Mix (2,3 рубля).

Из импортных сигарет на 5 копеек подорожают Kent Double Mix, Kent Mix Red Breeze — до 3,05 рубля, их ввозит компания «Беларусьторг». В продаже появятся сигареты Rothmans Demi Mix, их стоимость — 2,3 рубля за упаковку. Сигареты другого импортера — «Энерго-ОИЛ», не будут дорожать с 1 апреля.

Полный список сигарет, на которые изменятся цены, можно посмотреть на сайте МНС.

Изменения в дорожного налога — под вопросом

В апреле в Беларуси могут ввести новшества по дорожному налогу. Напомним, Минфином подготовил указ «О платежах за участие в дорожном движении», документ внесен правительством на рассмотрение в администрацию Лукашенко.

Согласно проекту указа, для физлиц вместо госпошлины будет введена плата за участие транспортных средств в дорожном движении, для организаций и индивидуальных предпринимателей все останется как и прежде. Оплата будет производиться через ЕРИП.

Ставки платы для физлиц установлены в базовых величинах в зависимости от вида транспортного средства и (или) его разрешенной максимальной массы.

Минимальным периодом, за который можно внести плату, является календарный месяц, максимальный — два года.

Планировалось, что указ вступит в силу с 1 апреля 2019 года. Подписан ли указ — пока неизвестно.

Платежи за ЖКУ по новой схеме

В апреле некоторые белорусы получают мартовские жировки, в которых платежи за некоторые жилищно-коммунальные услуги будут начислены по новой схеме.

Напомним, с 1 марта изменилась схема начисления платежей за некоторые ЖКУ: техобслуживание жилых домов, водоснабжение и водоотведение. К примеру, с марта за техобслуживание будут начислять суммы по льготному тарифу (0,1187 рубля за 1 кв. метр) на всю площадь жилья, если в квартире зарегистрирован хотя бы один человек. Если никто не прописан, то по полному тарифу (в Минске — 0,1216 рубля за 1 кв. метр, в регионах — 0,1274 рубля). Ранее по полному тарифу за техобслуживание нужно было платить, если площадь квартиры была больше предусмотренных норм площади для собственника и его семьи: 20 метров квадратных на каждого зарегистрированного в квартире человека и плюс 10 квадратных метров на семью.

С 1 марта, если в квартире есть зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания (по выбору), то за всю потребленную воду насчитывают платежи по льготному тарифу. Сейчас действуют лимиты в 140 литров воды на одного человека, за этот объем белорусы платят по льготному тарифу, а за превышение — по полному.