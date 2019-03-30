В Алжире на акцию протеста против правителя вышли миллион человек 1 30.03.2019, 19:21

Фото: theins.ru

Митинг стал самым массовым с начала серии протестных акций шесть недель назад.

В столице Алжира на акцию протеста против действующего президента Абдельазиза Бутефлики вышли миллион человек. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на телеканал BBC. Акции протеста проходят каждую пятницу уже шесть недель подряд.

Алжирская полиция стреляла слезоточивым газом по толпе, когда они пытались зайти в офис президента.

Массовые протесты в Алжире вспыхнули в пятницу, 1 марта. В штате Беджая на севере страны произошли столкновения протестующих с полицией. По данным ливанского телеканала al-Mayadeen, правоохранители задержали 45 демонстрантов, при этом 56 полицейских получили ранения.

Крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты в Алжире начались после того как действующий глава государства заявил о намерении вновь участвовать в президентских выборах, намеченных на 18 апреля. Позже Бутефлика принял решение отказаться от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок. Также он перенес выборы.

Абдельазиз Бутефлика является президентом страны с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появлялся на публике и не выступал с речами. По информации швейцарских СМИ, сейчас Бутефлика находится в университетской клинике Женевы.