закрыть
30 марта 2019, суббота, 21:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Минске в своей квартире задержан Геннадий Федынич

14
  • 30.03.2019, 19:25
  • 4,626
Геннадий Федынич

На данный момент неизвестно, где находится лидер профсоюза РЭП.

Лидер профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич, который отбывает 4-летнее наказание «домашней химией», сообщил, что к нему в квартиру пришли сотрудники милиции и задержали, заподозрив, что он «в нетрезвом состоянии», передает «Радыё Свабода».

- Я трезв и не нарушал условий «домашней химии», - успел сообщить Геннадий Федынич во время задержания.

На данный момент связи с ним нет, и где он находится, тоже неизвестно.

Согласно условиям «домашней химии», Геннадий Федынич не может находиться вне дома позднее 19:00 в будние дни и не имеет права покидать квартиру в выходные. Также запрещено употреблять алкоголь на весь срок наказания - 4 года. Сотрудники милиции контролируют выполнение этих условий, т.е. могут придти к нему домой в любое время дня и ночи.


популярное за неделю

Мнение

По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип
А если копнуть глубже?
А если копнуть глубже? Лилия Шевцова
Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип