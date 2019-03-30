В Минске в своей квартире задержан Геннадий Федынич

В Минске в своей квартире задержан Геннадий Федынич14
- 30.03.2019, 19:25
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На данный момент неизвестно, где находится лидер профсоюза РЭП.
Лидер профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич, который отбывает 4-летнее наказание «домашней химией», сообщил, что к нему в квартиру пришли сотрудники милиции и задержали, заподозрив, что он «в нетрезвом состоянии», передает «Радыё Свабода».
- Я трезв и не нарушал условий «домашней химии», - успел сообщить Геннадий Федынич во время задержания.
На данный момент связи с ним нет, и где он находится, тоже неизвестно.
Согласно условиям «домашней химии», Геннадий Федынич не может находиться вне дома позднее 19:00 в будние дни и не имеет права покидать квартиру в выходные. Также запрещено употреблять алкоголь на весь срок наказания - 4 года. Сотрудники милиции контролируют выполнение этих условий, т.е. могут придти к нему домой в любое время дня и ночи.