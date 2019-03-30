«Мы будто вернулись в 90-е»: В российских регионах начали продавать еду в долг 12 30.03.2019, 19:35

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Каждому десятому жителю РФ не хватает средств на продукты питания.

Согласно последнему мониторингу материального положения россиян, который проводит фонд «Общественное мнение», у 31% опрошенных ухудшилось материальное положение, а каждому десятому не хватает на еду.

При этом 20% считают, что жить станет еще хуже. Продолжающееся с 2014 года падение уровня жизни вынуждает все больше россиян брать деньги в долг (причем еще быстрее растет задолженность россиян по кредитам), и на этом фоне стало появляться уже забытое в России явление — продажа продуктов в долг. The Insider выяснил, как это выглядит, на примере города Сочи.

Источник: theins.ru

Небольшой магазинчик неподалеку от железнодорожной станции в Лазаревском районе. Стандартный набор самых необходимых продуктов: хлеб, крупы, консервы, пара видов колбасы и сыра, замороженная курица, шоколад, чай, кофе, соки, пиво. До ближайшего «Магнита» недалеко, но поток туристов в сезон позволяет владельцу выжить и «быть в плюсе» круглый год. Хозяин магазина сам всем занимается, и когда вошли журналисты, как раз привезли сахар.

Вопросы насторожили продавца, он тревожно уточняет не приняли ли какой-то закон, запрещающий давать продукты в долг. «У нас сейчас тут разный народ живет, много приезжих, которых я совсем не знаю. Эти и не просят никогда дать что-то в долг. Старики иногда заходят, просят дать хлеб, молоко, иногда сигареты. Но сигареты я не даю. Потом они все отдают, а как же. Я же их всех знаю. Не помню, чтобы кто-то отказался платить или перестал в магазин ходить. Иногда дети приходят по просьбе родителей, тоже берут самое необходимое — яйца, хлеб. Ну, дети иногда что-то сладкое просят. Я в долг разрешаю давать только тем, кого я лично знаю».

В круглосуточном магазине на Армавирской другой подход: продавец показывает большую розовую тетрадь, в которой записаны имена или просто номера домов, из которых кто-то брал продукты в долг. Тетрадку пришлось завести пару лет назад, когда количество просьб отпустить товар без денег «до послезавтра» стало настолько большим, что в голове уже не помещалось. Продавец Анжела считает, что женщинам не так стыдно брать в долг, поэтому в должниках в основном они. Правда перед 8 марта немало мужчин просили «записать на их имя» шампанское и коньяк, но алкоголь в магазине в долг не дают. Даже по праздникам. По словам женщины, у них хороший хозяин, поэтому он не против давать продукцию в долг: «Такое впечатление, что в 90-е возвращаемся. Мы и раньше друг друга поддерживали, кто чем может. Делились продуктами, у кого что вырастет. Потом вроде нормально жить начали. А сейчас... Ну что на пенсию в 10 тысяч купишь? Придет бабулька, купит рыбки, так уходит радостная, как будто телевизор новый купила».

Продавец Анжела в магазине на Армавирской улице в Сочи

Фото: theins.ru

Соседний с продуктовым — большой сетевой алко-маркет. В нем мне рассказали, что в долг продать просят почти каждый день, предлагают в залог оставить что- то из вещей, но у них все строго: сначала деньги — потом товар.

В одном из крупных сетевых супермаркетов общаюсь с продавцом, который работает не первый месяц. Она может взять в долг на свое имя до зарплаты какие-то продукты под роспись, а потом провести все это через кассу. Посторонним в долг давать нельзя. Чаще всего сами продавцы берут «Доширак», готовые салаты и то, что съедают во время рабочей смены. Кассир Юлия брала в долг сладости и банку икры перед днем рождения дочери, по словам женщины, все жалуются на нехватку денег и пошли работать в продуктовый «не от хорошей жизни».

У одного из «Магнитов» просил милостыню на вид еще совсем не старый мужчина с открытым, располагающим лицом. Не меня одну он заинтересовал: рядом с ним стояли два мальчика и расспрашивали, почему он попрошайничает, есть ли у него дом. Мужчина сообщил, что ему 70 лет, что он пытался много раз устроиться на работу, но никуда не берут. Летом еще подрабатывает на пляже — что-то таскает, помогает в разных кафе, а зимой совсем туго. Пенсия 8 тысяч 300 рублей, и 6000 тысяч платит за комнату, так как на свое жилье не заработал. Конечно, на юге, если у тебя есть земля и руки — от голода умереть шансов меньше, но далеко не у всех есть свои дома и возможность что-то вырастить.

Если бы полиция Сочи не собирала по всему городу людей без определенного места жительства и не вывозила в другие районы, чтобы не портили облик курорта, сидящих в ожидании еды или денег у магазинов наверняка было бы больше. На глазах журналистов в столовую в центре Сочи зашел на вид бездомный мужчина, мелочью он набрал на чай, но его отказались обслуживать, кассир позвала охрану, которая, стараясь не дотрагиваться, вывела его из помещения.

Нищета, конечно, ощущается не везде. Как и в любом большом городе, в центре Сочи множество красивых и дорогих пекарен, продуктовых с большим ассортиментом и шампанским из холодильника. В такого рода местах сам вопрос о возможности выдать продукты в долг не понимают и переспрашивают.