«Власти боятся нас, как огня» 1 30.03.2019, 20:00

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Протесты в Бресте против аккумуляторного завода продолжатся.

Митинг против строительства аккумуляторного завода в деревне Тельмы Брестского района запрещен. Об этом сообщил «Радыё Рацыя» юрист Роман Кисляк.

Мероприятие планировалось на стадионе ДЮСШ (Детская спортивная школа).

"Власти сослались на то, что в этом же месте пройдет другое мероприятие, но какое именно они не объяснили", - отметил он:

- Полагаем, по информации из школ, школьников срочно собирают на спортивное школьное мероприятие. Власти боятся не только в городе Бресте такого митинга, но и за Брестом, на стадионе в нескольких километрах от города. Любой публичной активности против аккумуляторного завода власти боятся, как огня.

Буквально год назад власти дали разрешение на организацию митинга в парке воинов-интернационалистов. По разным подсчетам от тысячи до двух тысяч участников.