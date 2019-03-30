Украина может начать судить Путина уже сегодня 1 30.03.2019, 20:12

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Можно не просто проводить заочные процессы, но и искать по миру участников событий 2013-2014 годов.

На днях Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях 13 января 1991 года - тогда Советская Армия устроила настоящую войну в литовской столице, пишет известный украинский журналист Виталий Портников для espreso.tv.

Суд приговорил к 10-летнему заключению бывшего министра обороны СССР, Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Разумеется, 94-летний Язов, который сейчас проживает в Москве, может не опасаться тюрьмы и мирно умрет в своей постели. Однако сама символика приговора очень важна, она демонстрирует, что ни одно преступление Кремля не должно оставаться незамеченным, что даже спустя десятилетия суд в цивилизованной стране может оценить злодеяния - ведь в результате действий Язова и прочих мерзавцев не просто был поставлен под угрозу суверенитет Литвы. Погибли люди, кровь которых остаётся на руках одиозного советского министра.

Могут сказать - так что же, нам судить Путина и Шойгу? Конечно, судить и Путина, и Шойгу, и других российских руководителей, которые участвовали в оккупации Крыма, войне на Донбассе, помогали банде Януковича во время событий на Майдана. Можно судить уже сегодня, можно дождаться отставок с должностей. Самое главное - никогда не забывать, никого не прощать, готовиться к возмездию, сделать его одной из важных задач государственной политики. Израильтяне долгие годы искали организаторов Холокоста, одного из них, Адольфа Эйхмана, нашли, похитили, осудили и казнили. Так и должно вести себя настоящее государство!

Могут сказать, что в заочном процессе никакого особого проку нет, что Путину и Шойгу наплевать. Да я и не буду спорить, что российские военные преступники могут мирно умереть на подмосковных дачах - как Язов. Но сам процесс правосудия может позволить привлечь к реальной ответственности их подручных.

Ведь в Вильнюсе судят не только Язова. Другие фигуранты резонансного процесса - граждане России Юрий Мель и Георгий Иванов. Они участвовали в событиях января 1991 года. И они, скорее всего, сядут надолго.

Так что мы можем не просто проводить заочные процессы, но и искать по миру участников событий 2013-2014 годов. Выманивать их в Украину - "выгодные" контракты и политические провокации никто не отменял. Дожидаться, пока негодяи поедут в Европу - и добиваться их выдачи от властей западных стран. Словом, земля должна гореть под ногами наших врагов и никакого срока давности за преступления против украинского народа быть не должно.

Люди с нашей кровью на руках не должны спать спокойно.