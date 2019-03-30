Белорусам на заметку: Когда ехать в Польшу на «закупы» 30.03.2019, 20:18

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Шопинг-календарь на апрель.

К уже традиционным неторговым воскресеньям в польских «галереях» в апреле добавятся ещё и праздничные — предпасхальные и пасхальные дни, когда торговые центры работать не будут совсем или будут работать по особому графику, пишет «Вечерний Гродно».

Так, в апреле будет всего два воскресенья, когда торговля будет запрещена — это 7 и 28 числа. При этом в воскресенье, 14 апреля, торговые центры будут работать в обычном режиме. Зато 20 апреля в магазинах будет сокращённый рабочий день, а в Пасху 21 апреля и в Пасхальный понедельник 22 апреля торговые центры работать не будут.

Напомним, что запрет на торговлю вводился постепенно: в 2018 году рабочими оставались два воскресенья в месяц — первое и последнее. С 1 января 2019 года рабочим стало только одно воскресенье ежемесячно. С 2020 года запрет коснется всех воскресений, за исключением семи ежегодно. Запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на пекарни (в случае, если основная деятельность — это торговля свежей выпечкой), кондитерские, автозаправки, цветочные магазины, сувенирные лавки, киоски, в том числе в почтовых учреждениях, аэропортах и на вокзалах, а также на магазины, в которых в этот день за прилавком будут находиться их владельцы.