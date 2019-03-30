НАТО укрепляет оборону: наш мир меняется 30.03.2019, 20:23

Мы сталкиваемся с самой непредсказуемой ситуацией в течение многих лет.

Россия, которая становится все более напористой; гибридные угрозы и угрозы в киберпространстве; нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также угроза терроризма. В ответ НАТО вновь активизировался, отвечая на многие вызовы одновременно, пишет для «Обозревателя» глава Центра информации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

Мы укрепили нашу оборону и механизмы сдерживания. Мы уже повысили готовность наших сил и устойчивость к гибридным угрозам и угрозам в киберпространстве. Усилили роль в борьбе с терроризмом, способствуя Глобальной коалиции, чтобы победить ИГИЛ, осуществляя наблюдательные полеты и обучение в Ираке.

Я уже упоминала нашу учебную миссию в Афганистане. Мы продолжаем работать в Косово через КФОР. Мы сотрудничаем с Европейским Союзом на беспрецедентных уровнях. Мы открыли двери для новых членов, стремящихся присоединиться к Североатлантическому союзу.

Мы также сохраняя сильную оборону и сдерживание РФ. Наш мир меняется, и НАТО меняется вместе с ним.