Житель Сморгони после ЛТП: Это не лечение, а использование почти бесплатной рабочей силы 5 30.03.2019, 20:37

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С существованием такого учреждения Сергей Цыркунович смириться не может.

Еще в августе 2017 года суд Сморгонского района по заявлению Сморгонского РОВД направил жителя Сморгони Сергея Цыркуновича в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) сроком на один год, пишет правозащитный центр «Весна».

С решением суда "заинтересованное лицо" (именно так обозначено правовое положение Сергея Цыркуновича в судебном процессе) не согласилось и обжаловало его в Гродненский областной суд. В кассационной жалобе свое несогласие он обосновал тем, что направлением в ЛТП нарушено гарантированное Международным пактом о гражданских и политических правах его право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 9); он будет содержаться в подневольном состоянии и выполнять принудительную работу (ст. 8); содержание в ЛТП - факт унижающего достоинство обращения (ст. 7).

Но областной суд без должного анализа данных нарушений в удовлетворении жалобы отказал.

Тем не менее, еще до направления в ЛТП Сергей Цыркунович успел подать индивидуальное обращение в Комитет ООН по правам человека, направив его в представительство ООН в Республике Беларусь. Но обращение представительство вернуло, мол, оно не занимается пересылкой корреспонденции в Женеву.

Тем временем Сергей Цыркунович отбыл более восемь месяцев в ЛТП и в 2018 году был досрочно выпущен за образцовое поведение.

После возвращения из этого учреждения пострадавший обратился к правозащитнику Александру Дергачеву и объяснил ему, что направление в ЛТП - "это не лечение, а использование больных алкоголизмом в качестве, пожалуй, бесплатной рабочей силы". Никакого лечения он не получал. Изолированные граждане в течение рабочего дня использовались на производстве, а заработанных денег не всегда хватало на еду и бытовые нужды. Единственное "лечение" - строгий запрет на употребление алкоголя. Нарушителей наказывают изоляцией в специальной камере, а после окончания срока "лечения" могут его увеличить. Это просто унизительное отношение к человеку.

С существованием такого учреждения Сергей Цыркунович смириться не может, а потому попросил Александра Дергачева подготовить жалобу в Комитет ООН по правам человека.

На этот раз индивидуальное обращение направлено непосредственно в Женеву. В нем Сергей Цыркунович просит Комитет констатировать нарушение Республикой Беларусь статей 7, 8 и 9 Международного Пакта в отношении него и компенсировать ему утраченный заработок в связи с увольнением с основного места работы при направлении в ЛТП, а также рекомендовать Республике Беларусь отменить закон "О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях содержания в них".