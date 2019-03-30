Российский рубль упал до минимума за две недели 30.03.2019, 20:44

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Это связано с обсуждение новых санкций и оттоком капитала из РФ.

Рубль и гособлигации России падают на Московской бирже третий день подряд на фоне нового витка обсуждения санкций в конгрессе США и оттока капитала с развивающихся рынков, пишет finanz.ru.

На торгах в четверг курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые за две недели: сделки с расчетом «завтра» проходили по 65,2875 рубля за доллар.

За 6 сессий «американец» подорожал на 1,66 рубля, или 2,6%. Евро прибавил лишь 69 копеек, или 0,8% за три дня, следуя за динамикой форекс, где спрос на защитные активы толкнул индекс доллара до максимума с 13 марта.

«Бегство в качество воистину сумасшедшее», - констатировал Bloomberg аналитик Futures First Риши Мишра: капитал устремился на рынок госдолга США, где доходности по 10-летним бумагам скатились до 2-летнего минимума (2,3% годовых), а также в суверенные бумаги Германии, ставки по которым упали ниже нуля впервые с 2016 года.

Рынок «взорвал» разворот на 180 градусов политики ФРС США, говорит экономист Jefferies Уорд МакКарти: американский центробанк отказался от планов дальнейшего повышения ставок в этом году и дал сигнал, что дальнейшего снижения цен (и соответственно, повышения доходностей) на долговом рынке развитых стран не будет.

Распродажу валют развивающихся рынков подогрел кризис в Турции, где на прошлой неделе лира рухнула на 10%, отмечает стратег Wells Fargo Брендан МакКенна. Отчаянная попытка властей удержать девальвацию ударом по денежному рынку, где ставки взлетели до 1000% годовых и выше, оказалась кратковременной.

За среду и четверг лира снова упала на 4,1% на фоне распродажи турецких акций и госбондов, доходности которых превысили 20%. Возникла «цепная реакция», говорит МакКенна: следом посыпался бразильский реал, потерявший 5,3% за неделю.

После публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, признавшего Россию виновной во вмешательстве в выборы 2016 года, конгресс США возобновил обсуждение антироссийских санкций.

Одновременно глава Госдепа Майк Помпео анонсировал новые меры НАТО. «Информационный фон для российской валюты ухудшился, что создаёт высокую неопределённость на ближайшие недели. Естественно, что высокая доходность рубля продолжает играть роль защитного механизма, но при растущем внешнем давлении этого явно недостаточно, чтобы сдерживать ослабление», - предупреждает Кочетков.

Март рискует стать последним месяцем стабильного рубля: с апреля начинается сезонное ухудшение показателей платежного баланса, спрос на валюту растет из-за выплаты дивидендов, внешнего долга и сезона отпусков, а ее приток снижается - это сулит рублю падение до 69 рублей во второй половине года, прогнозируют аналитики ITI Capital.