Агент «Читатель»: какая информация о митрополите всея Латвии Александре есть в «мешках ЧК» 30.03.2019, 21:00

Журналисты пытались связаться с митрополитом и получить его комментарий по поводу содержания документов.

В обнародованной в декабре 2018 года картотеке КГБ содержится карточка агента Александра Кудряшова (оперативный псевдоним "Читатель"). Сообщение от этого же агента есть и в электронной базе данных КГБ "Дельта Латвия", пишет портал Delfi.lv. Совпадение номера личного дела позволяет предположить, что речь идет главе Латвийской Православной церкви - митрополите Александре.

Журналисты пытались связаться с митрополитом и получить его комментарий по поводу содержания документов. Однако пресс-секретарь митрополита Оксана Дементьева не отвечала на электронные письма и звонки.

Сообщение, датированное 21 марта 1987 года, зарегистрировано в отделе КГБ, который отвечал за борьбу с идеологическими диверсиями. В нем сообщается, что некая псаломщица Латвийской православной церкви давала агенту "Читателю" самоиздатовскую литературу религиозного и идеологически вредного содержания. В первой части документа фамилия женщины скрыта, однако далее упоминается, что агент "Читатель" провел профилактическую беседу с Шармановой Т.В. Журналистам не удалось найти женщину, имя которой названо в сообщении.

В базе данных "Дельта" есть еще один документ, в котором фигурирует агент с оперативным псевдонимом "Читатель". Это донесение о визите иностранной религиозной делегации в Ригу в июле 1988 года.

Журналисты направили митрополиту Александру предложение прокомментировать оба документа, однако оно осталось без ответа. Сайт публикует документы из базы данных "Дельта".

Латвийские православные – под контролем КГБ?

По информации базы данных "Дельта", агента "Читателя" завербовал начальник 5-го отдела КГБ Александр Ищенко. Это подразделение КГБ отвечало за борьбу с идеологическими диверсиями. После восстановления независимости митрополит Александр доверил подполковнику КГБ в отставке Ищенко работу с возвращенной собственностью церкви.

Портал выяснил, что именно этот вопрос вызвал в свое время острую дискуссию внутри церкви. Выдвигалось предложение сменить Александра на посту митрополита, а также сменить юрисдикцию Латвийской православной церкви с Московского патриархата на Константинопольский, к которому ЛПЦ принадлежала до 1940 года.

Александр Кудряшов был посвящен в сан священнослужителя в 1982 году в России. В 1983 году он был назначен настоятелем рижского Спасо-Преображенского храма. Архиепископом и Митрополитом Рижским и всея Латвии Александр стал в октябре 1990 года.

С 1950-х годов Латвийская православная церковь курировала все международные религиозные организации, прибывающие в Латвию, вне зависимости от конфессии. Эта традиция возникла одновременно с так называемым движением за мир, заявил в интервью Марису Зандерсу член комиссии по изучению архивов КГБ, адвокат Линардс Муциньш.

Исследователь: в наши дни явных следов сотрудничества нет

Исследователь Центра изучения политики Восточной Европы (AAPC), кандидат в депутаты Европарламента от Новой Консервативной партии Андрис Кудорс в своей академической работе изучал участие Русской православной церкви (РПЦ) в публичной дипломатии. Журналисты попросили Кудорса прокомментировать связь ЛПЦ с Москвой как во времена СССР, так и в наши дни.

Кудорс отметил, что в своей диссертации изучал, в основном, РПЦ, а Латвийскую православную церковь изучал в меньшей мере. По его словам, митрополит Александр ведет себя лояльно к Латвийскому государству. Взаимоотношения ЛПЦ с государством регулирует специальный закон, и этот статус дает церкви основания быть благодарной правительству страны. В своих интервью Александр стремится избегать политически чувствительных тем, и поэтому он заслуживает и личного уважения, считает Кудорс.

Это относится и к темам, которые использует Россия в своей политике, направленной на соотечественников: к языку, образованию, гражданству. У Александра, как у гражданина Латвии и главы религиозной организации, есть право высказываться о политике, однако он это право не использует и в интервью обычно говорит на духовные темы. Кудорс допускает, что митрополит делает это осознанно, чтобы не нагнетать этническое напряжение.

"Среди священников ЛПЦ есть такие, кто хотел бы про-московской позиции, но под руководством Александра выдерживается политика нейтралитета", - считает Кудорс. В Латвии, по его словам, мало исследований о том, насколько приверженность православию влияет на политические взгляды и позицию во внутренней и внешней политике. Но в целом можно сказать, что РПЦ является инструментом и мягкой, и острой силы Кремля. При этом риторика РПЦ и ЛПЦ в публичном пространстве отличаются.

Когда эмиссары РПЦ приезжают в Ригу, заметно, что они руководствуются установками политики соотечественников России, считает Кудорс. Несколько лет назад во время одного из визитов в Риге распространяли книгу Патриарха Кирилла, в которой содержалась критика прав человека (они назывались "западными ценностями") и призыв им сопротивляться. "Было не похоже, что глава ЛПЦ Александр был счастлив почувствовать дыхание руководства Московского патриархата. Но наружу никакие конфликты не вышли. Думаю, что обе стороны не в восторге друг от друга", - заявил Кудорс.

ЛПЦ не комментировала отделение Украинской православной церкви от РПЦ. Вопрос канонических территорий для Москвы очень чувствителен, и если бы Александр заявил, что подчиняется московскому руководству (при том, что реальной возможности не подчиняться у него нет), он получил бы "критику от латышей по поводу передачи братьев-латышей под власть Кремля". Если бы он поддержал Украину, то возник бы серьезный конфликт с патриархом Кириллом. Именно поэтому ЛПЦ не комментировала ситуацию в Украине, предполагает Кудорс.

Исследователь считает, что православные священники, как и представители других конфессий, сотрудничали с КГБ. Во времена СССР Православная церковь проявляла особенную готовность к сотрудничеству с властью, поскольку это отчасти совпадает с ее доктриной подчинения. В то же время, многие православные священники в России были убиты или подверглись репрессиям, а бежавшие в США православные осуждали российских священнослужителей за готовность служить большевикам.

Как известно, в декабре 2018 года у всех желающих появилась возможность ознакомиться с частью картотеки КГБ (в народе - "мешки ЧК") и другими документами на сайте kgb.arhivi.lv. Однако открытие архивов КГБ привело к новым вопросам: в частности, как обществу к этому относиться, если нет никаких фактов, которые позволили бы судить о тяжести последствий сотрудничества с "органами". Некоторые известные в обществе люди уже поспешили объявить о том, что их сотрудничество носило формальный - то есть невинный - характер.

Мы призывали и продолжаем призывать тех людей, чьи имена уже отметились в опубликованной на данный момент части картотеки агентов КГБ, а псевдонимы и номера личных содержатся в базе данных "Дельта Латвия", прокомментировать эту информацию, а также пояснить и дать оценку своим действиям тех дней. Также призываем каждого, у кого имеется информация об упомянутых в этой статье событиях, связаться с редакцией.

В первые месяцы 2019 года журналисты также изучили отреставрированную базу данных автоматизированной контрразведывательной системы "Дельта". В отличие от картотеки, она не была опубликована в интернете, но доступна для изучения.

В базе данных "Дельта" содержится 9141 документ: расшифровки сообщений агентов (7765 сообщений и 1376 сигналов) и подготовленные сотрудниками КГБ справки и другая информация об отдельных персонах и событиях. Журналисты проверили, упоминаются ли в базе данных оперативные псевдонимы или номера личных дел тех людей, которые сейчас или ранее широко известны латвийской общественности и связаны с важными для общества темами или отраслями.

В большинстве случаев в базе данных нет никакой информации о людях, карточки которых содержатся в "мешках ЧК". Однако сообщения от нескольких десятков агентов там все же есть. В некоторых случаях с одним агентом связано около десяти сообщений.

Следует отметить, что сам факт обнаружения сообщений от конкретных агентов в базе данных "Дельта" не означает, что эти сообщения полностью характеризуют их деятельность. В базе данных отражена лишь небольшая часть от всех сообщений, полученных во время работы КГБ.

База данных "Дельта Латвия" доступна в Латвийском Национальном архиве, но содержит частично засекреченную информацию, так как Бюро по защите Сатверсме, основываясь на законе "О документах бывшего КГБ", передало его на изучение историков именно в такой редакции.

Принятые в конце прошлого года поправки к законодательству предусматривают, что теперь документы КГБ ЛССР в целях исторической или юридической исследовательской деятельности, а также в случае академического, художественного или литературного самовыражения или для нужд журналистики доступны с перечислением личных данных всех персон, которые упоминаются в этих документах. Однако неотредактированная версия "Дельты" в архив еще не передана - это будет сделано до мая этого года.

Поэтому в доступных для исследователей текстах донесений и сообщений личные данные все еще частично засекречены. Это, в свою очередь, ограничивает возможности оценки содержания документов и последствия этих донесений. Однако сайт в рамках возможностей пытается установить личности этих фигурантов и получить мнения свидетелей той эпохи по поводу того или иного события.