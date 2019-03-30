Зачем нарывается: что задумала Россия 30.03.2019, 21:21

Ситуация в Венесуэле с каждым днем все больше разгорается и Россия стремится играть важную роль.

Хотя, по словам одного из российских пропагандистов Семена Пегова, «Pоссия (по нашим данным) не собирается становиться стороной какого-либо военного конфликта в Латинской Америке», пишет военный эксперт Влад Волошин для inforesist.org.

Конечно, Pоссия «ни в коем случае не будет вмешиваться в конфликт» (сарказм), но зачем тогда отправила в Венесуэлу начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ генерала Василия Тонкошкурова?

Как сообщает Пегов, кроме Тонкошкурова в Каракас прибыл почти весь Главный штаб СВ РФ и подразделение российского спецназа: «…в Каракасе находится практически в полном составе весь штаб Сухопутных войск, очевидна необходимость в обеспечении его безопасности… Вместе с военнослужащими Сухопутных сил в Венесуэлу прибыли подразделения спецназа. Перед отправкой в Боливарианскую Республику спецподразделениям не было поставлено никаких боевых задач, кроме охраны штаба Сухопутных войск».

Очень сомневаюсь, что спецназовцы будут выполнять функции комендантской службы.

Российский генерал вместе со штабом и спецназовцами прибыл в Латинскую Америку 24 марта. В аэропорт Каракаса приземлились два российских самолета: военно-транспортный Ан-124 и пассажирский Ил-62.

По информации венесуэльских СМИ, самолетами доставлены еще и 35 тонн различного груза, подозревают, что это довольно серьезное ракетное вооружение.

Российское интернет-издание «Свободная пресса», ссылаясь на «мадуровского» венесуельського главу МИД Хорхе Ареаса и московского военного эксперта Бориса Рожина, уверяет, что этот груз прибыл в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС): : «В сети пишут, что груз — это чуть ли не ракеты. Правда, подтвержденной информации о нем по-прежнему нет. Но Россия имеет право по договоренности с местным правительством реализовывать меры в рамках ВТС».

Такие «отмазки» о «военном и техническом» являются своеобразными намеками на то, что груз, действительно, это не 35 тонн автоматов и патронов к ним… А учитывая то, что ситуация в Венесуэле обостряется, Pоссия начала перебрасывать туда своих военных и вооружения, прикрываясь ВТС.

Российские эксперты это подтверждают: : «Россия давно ведет с Венесуэлой активное военно-техническое сотрудничество, поставляя туда и стрелковое оружие, и бронетехнику, и системы ПВО. Наши военные специалисты там присутствовали, помогали передавать это вооружение венесуэльской армии, обучать их военных».

Борис Рожин даже не сомневается, что российские специалисты сейчас уже дежурят за пультами венесуэльских комплексов ПВО С-300: «…на опубликованных спутниковых снимках отмечается развертывание недалеко от Каракаса на военной базе «Мануэль Риос» комплексов С-300. Причем, они приведены в боеготовое состояние. Некоторые наблюдатели связывают повышение их боеготовности как раз с недавним прибытием российских военных специалистов».

Главное то, что россияне в Латинской Америке не для того, чтобы защитить Венесуэлу от какого-то мифического «американского вторжения», они просто как бы «раздражают» мир возможностью развязывания нового конфликта: «…незначительная группа военных — сто человек, не имеющая кардинального значения и никак не способная защитить Венесуэлу от американского вторжения… Одно дело вторгаться в страну, которую извне никто не защищает, а другое, когда там находятся военнослужащие ядерной державы. Например, если они находятся на объектах ПВО, то американский удар по ним уже приводит США к конфронтации с Россией».

В конце января этого года в Каракас прибыли 400 российских «ихтамнетов», наемников из ЧВК Вагнера. Во многом благодаря им действующий президент Мадуро еще остается у власти в этой стране.

В Pоссии в окооловоенных кругах экспертов миссии этих «вагнеровцев- ихтамнетов» называют «гуманитарной», а их самих — так называемыми советниками.

По словам одного такого «эксперта» — «профессора Академии военных наук» и «американиста» (как он себя называет) Сергея Судакова, «Мадуро потребуются наши военные советники, кадры, которые смогут помочь ему разобраться в ситуации, но не более того. Стоит задача создать институт советников, как это было в Афганистане. Наши советники — это не те люди, которые сами возьмут в руки оружие и пойдут воевать. Они формируют повестку при помощи наших разведданных, сведений о перемещении сил внутри Венесуэлы и т. п. По сути, это информационная поддержка и тренинги, которые очень нужны разрозненной сейчас армии Венесуэлы. Ведь многие там готовы были перейти нас сторону Гуайдо, но нам удалось это купировать. Если армия дрогнет, как в Ираке, Мадуро не продержится и суток».

То есть, все признают, что режим Мадуро удержался только на «ихтамнетовских» штыках. Сейчас туда прибыли новые «советники» и «инструкторы». И привезли 35 тонн «исключительно гуманитарного груза».

И даже лицо «главного венесуэльского гуманитария» Тонкошкурова не вызывает «никаких подозрений» в том, что у русских исключительно мирные намерения помочь гражданскому населению страны. Потому что генерал-полковник российской армии — «большой специалист» работать именно с мирным населением, поскольку имеет в биографии опыт такой «работы» в Афганистане (1983-1985 годы), в Чечне (2000 год), несколько лет служил на Северном Кавказе, за что и получил четыре боевые награды.